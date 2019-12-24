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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 626627628629

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:18

  Sense Bank написав:maniachello
Так і є, банк обрав позицію "все під рукою", тому всі сили кинуті на покращення мобільного банкінгу
/Ваша помічниця Анастасія


Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга. Выковиривать квитанции из app - то еще удовольствие, каждый раз нежным словом вспоминаю ваших коллег.
Arien
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Повідомлень: 1117
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:28

Re: Sense Bank

  Arien написав:Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга

Та нема щас у них грошей для пакистанских программеров для восстановления вэб-ИБ :(
Amethyst
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Повідомлень: 3625
З нами з: 05.05.21
Подякував: 237 раз.
Подякували: 663 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:35

Sense Bank, навіщо у вас для квитанції два однакових пункти: "відправити на E-mail" і "Поділитися"?
Обидва викликають однакове меню телефону з пропозиціями обрати додаток, куди відправити.
Кочевник
 
Повідомлень: 2295
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:38

  Amethyst написав:
  Arien написав:Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга

Та нема щас у них грошей для пакистанских программеров для восстановления вэб-ИБ :(


Когда сайт превратили в черти шо, деньги видно, были.
Жаль что нельзя давать по рукам и кошелькам тем кто такое выдумывает, лишь бы имитировать деятельность.
vano80
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 325 раз.
 
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