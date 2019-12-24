RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 627628629630>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:18

  Sense Bank написав:maniachello
Так і є, банк обрав позицію "все під рукою", тому всі сили кинуті на покращення мобільного банкінгу
/Ваша помічниця Анастасія


Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга. Выковиривать квитанции из app - то еще удовольствие, каждый раз нежным словом вспоминаю ваших коллег.
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1118
З нами з: 09.09.14
Подякував: 156 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:28

Re: Sense Bank

  Arien написав:Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга

Та нема щас у них грошей для пакистанских программеров для восстановления вэб-ИБ :(
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3625
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 663 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:35

Sense Bank, навіщо у вас для квитанції два однакових пункти: "відправити на E-mail" і "Поділитися"?
Обидва викликають однакове меню телефону з пропозиціями обрати додаток, куди відправити.
Кочевник
 
Повідомлень: 2297
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 16:38

  Amethyst написав:
  Arien написав:Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга

Та нема щас у них грошей для пакистанских программеров для восстановления вэб-ИБ :(


Когда сайт превратили в черти шо, деньги видно, были.
Жаль что нельзя давать по рукам и кошелькам тем кто такое выдумывает, лишь бы имитировать деятельность.
vano80
 
Повідомлень: 2127
З нами з: 17.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 325 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:05

Arien Вже давно було прийняте рішення не розвивати веб-версію та зайнятись активно розширенням, покращенням застосунку. Навіть під час ребрендінгу зміна назви була на Sense Bank, що показує наше бажання бути саме мобільним банком.
Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує. В кожному оновленні робимо Sense краще)
Тому, покращень по веб-версії поки що не варто очікувати, можливо у майбутньому позиція зміниться.
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11450
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09

Кочевник Надіслати на E-mail викликає вікно відправки саме на пошту, у вікні "Поділитись" ви можете побачити всі варіанти куди можна відправити квитанцію. Виділили саме E-mail окремо для зручності :)
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11450
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:11

vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.
/Анастасія
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 15 лют, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11450
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:12

Re: Sense Bank

Дайте кешбек 3%-5% на коммуналку в додатку- будемо страждати і платити.
lel
 
Повідомлень: 3285
З нами з: 10.12.13
Подякував: 1083 раз.
Подякували: 378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13

  Sense Bank написав:Кочевник Надіслати на E-mail викликає вікно відправки саме на пошту, у вікні "Поділитись" ви можете побачити всі варіанти куди можна відправити квитанцію. Виділили саме E-mail окремо для зручності :)
/Анастасія

Ви, певно неуважно читаєте.
Кнопка "Відправити на E-mail" в мене викликає вікно аналогічне "Поділитися".
Можливо на ваших айфонах воно якось інакше працїює.
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 15 лют, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Кочевник
 
Повідомлень: 2297
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13

lel Цікава ідея :)
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11450
З нами з: 18.02.13
Подякував: 133 раз.
Подякували: 1189 раз.
 
Профіль
2
1
  #<1 ... 627628629630>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Eldarien, kostya77, moveton, Sense Bank, ustinovse і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 102, 103, 104
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1031 189984
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 15:08
Кочевник
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2906
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6295)
15.02.2023 18:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.