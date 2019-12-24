Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга. Выковиривать квитанции из app - то еще удовольствие, каждый раз нежным словом вспоминаю ваших коллег.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:18
Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга. Выковиривать квитанции из app - то еще удовольствие, каждый раз нежным словом вспоминаю ваших коллег.
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:28
Re: Sense Bank
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:35
Sense Bank, навіщо у вас для квитанції два однакових пункти: "відправити на E-mail" і "Поділитися"?
Обидва викликають однакове меню телефону з пропозиціями обрати додаток, куди відправити.
Додано: Сер 15 лют, 2023 16:38
Когда сайт превратили в черти шо, деньги видно, были.
Жаль что нельзя давать по рукам и кошелькам тем кто такое выдумывает, лишь бы имитировать деятельность.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:05
Arien Вже давно було прийняте рішення не розвивати веб-версію та зайнятись активно розширенням, покращенням застосунку. Навіть під час ребрендінгу зміна назви була на Sense Bank, що показує наше бажання бути саме мобільним банком.
Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує. В кожному оновленні робимо Sense краще)
Тому, покращень по веб-версії поки що не варто очікувати, можливо у майбутньому позиція зміниться.
/Анастасія
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:09
Кочевник Надіслати на E-mail викликає вікно відправки саме на пошту, у вікні "Поділитись" ви можете побачити всі варіанти куди можна відправити квитанцію. Виділили саме E-mail окремо для зручності
/Анастасія
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:11
vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.
/Анастасія
Востаннє редагувалось Sense Bank в Сер 15 лют, 2023 17:12, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:12
Re: Sense Bank
Дайте кешбек 3%-5% на коммуналку в додатку- будемо страждати і платити.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:13
Ви, певно неуважно читаєте.
Кнопка "Відправити на E-mail" в мене викликає вікно аналогічне "Поділитися".
Можливо на ваших айфонах воно якось інакше працїює.
Востаннє редагувалось Кочевник в Сер 15 лют, 2023 17:13, всього редагувалось 1 раз.
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