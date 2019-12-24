Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:14
Кочевник Йду до вас в особисті за скрінами і даними) /Анастасія
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:18
Sense Bank написав:
Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує.
раньше чашками-зонтиками для юзеров бета-тестеров обходились, а нынче на ставке люди. Тоже хорошо, обеспечиваете рабочими местами молодых специалистов. Жаль мне их, почти 100% уверен, что все они с "вышкой" за плечами.
А ещё, совсем забросили давнюю традицию Банка - к марту каждого года всегда запускали какой-нибудь "
интересный
" депозит валютный.
Востаннє редагувалось
kulikrom
в Сер 15 лют, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
kulikrom
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:23
Кочевник написав:
Кнопка "Відправити на E-mail" в мене викликає вікно аналогічне "Поділитися".
Можливо на ваших айфонах воно якось інакше працїює.
А у меня Андроид тоже неправильный потому, что на нём работает, как задумано: "Send to E-mail" показывает в списке только два почтовых приложения, а "Share" - больше десятка.
moveton
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40
moveton написав: Кочевник написав:
Кнопка "Відправити на E-mail" в мене викликає вікно аналогічне "Поділитися".
Можливо на ваших айфонах воно якось інакше працїює.
А у меня Андроид тоже неправильный потому, что на нём работает, как задумано: "Send to E-mail" показывает в списке только два почтовых приложения, а "Share" - больше десятка.
Ось в чому собака порилася. Я після купівлі смартфона жодний з поштових додатків не запускав.
І чомусь думав, що "відправити на e-mail", це коли банк на твою пошту надсилає ту квитанцію.
Кочевник
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Додано: Сер 15 лют, 2023 18:21
Amethyst написав: Arien написав:
Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга
Та нема щас у них грошей для пакистанских программеров для восстановления вэб-ИБ
Достаточно было не ломать работающее, ей-Богу
Кстати, весело прихлопнули старую выписку, стоило написать на форуме, блин ))
Sense Bank написав:
Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує. ... можливо у майбутньому позиція зміниться.
/Анастасія
Вот соберите мое недовольство, пожалуйста, по этому поводу. Одно другом вовсе не мешает. Ребрендинг, давайте говорить честно, был по политической причине, а не технической )
Arien
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