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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:14

Кочевник Йду до вас в особисті за скрінами і даними)
/Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:18

  Sense Bank написав:Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує.

раньше чашками-зонтиками для юзеров бета-тестеров обходились, а нынче на ставке люди. Тоже хорошо, обеспечиваете рабочими местами молодых специалистов. Жаль мне их, почти 100% уверен, что все они с "вышкой" за плечами.
А ещё, совсем забросили давнюю традицию Банка - к марту каждого года всегда запускали какой-нибудь "интересный" депозит валютный.
Востаннє редагувалось kulikrom в Сер 15 лют, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
kulikrom
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:23

  Кочевник написав:Кнопка "Відправити на E-mail" в мене викликає вікно аналогічне "Поділитися".
Можливо на ваших айфонах воно якось інакше працїює.

А у меня Андроид тоже неправильный потому, что на нём работает, как задумано: "Send to E-mail" показывает в списке только два почтовых приложения, а "Share" - больше десятка.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40

  moveton написав:
  Кочевник написав:Кнопка "Відправити на E-mail" в мене викликає вікно аналогічне "Поділитися".
Можливо на ваших айфонах воно якось інакше працїює.

А у меня Андроид тоже неправильный потому, что на нём работает, как задумано: "Send to E-mail" показывает в списке только два почтовых приложения, а "Share" - больше десятка.

Ось в чому собака порилася. Я після купівлі смартфона жодний з поштових додатків не запускав.


І чомусь думав, що "відправити на e-mail", це коли банк на твою пошту надсилає ту квитанцію.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:21

  Amethyst написав:
  Arien написав:Оставьте все-таки кусочек сил для е-банкинга

Та нема щас у них грошей для пакистанских программеров для восстановления вэб-ИБ :(

Достаточно было не ломать работающее, ей-Богу :(
Кстати, весело прихлопнули старую выписку, стоило написать на форуме, блин ))
  Sense Bank написав:Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує. ... можливо у майбутньому позиція зміниться.
/Анастасія

Вот соберите мое недовольство, пожалуйста, по этому поводу. Одно другом вовсе не мешает. Ребрендинг, давайте говорить честно, был по политической причине, а не технической )
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:34

  Sense Bank написав:vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.
/Анастасія


Я черти когда писал вам, что в киеве поставщик электричества Ясно, а не киевэнерго.
Ваши айтишники, не сомневаюсь в их достоинствах, так и не поменяли ярлык, пока совсем не забросили веб версию
"Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує." не значит ориентированность на клиента, его пожелания и потребности.
Что мешает большой команде поддерживать функционал браузерной версии? Чтобы счета в веб версии были актуальны, нужна команда из сотни тим лидов?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 18:51

  vano80 написав:
  Sense Bank написав:vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.
/Анастасія


Я черти когда писал вам, что в киеве поставщик электричества Ясно, а не киевэнерго.
Ваши айтишники, не сомневаюсь в их достоинствах, так и не поменяли ярлык, пока совсем не забросили веб версию
"Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує." не значит ориентированность на клиента, его пожелания и потребности.
Что мешает большой команде поддерживать функционал браузерной версии? Чтобы счета в веб версии были актуальны, нужна команда из сотни тим лидов?

Звісно, так не має бути, що деякі зміни не робилися відразу. Але дійсно, у нас є перелік тем, котрі маємо змінити, додати або видалити в першу чергу. І не завжди ці зміни робляться так швидко для наших клієнтів.
Але як вище відповіла моя колега, зараз основний акцент ми робимо на мобільному застосунку Sense SuperApp. І зважаючи, що потреба є і у веб-версії, ми врахуємо в майбутніх оновленнях ваші побажання.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:00

Sense Bank, як зробити щоби обрані квитанції мені банк надсилав на мій e-mail.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:11

  Кочевник написав:Sense Bank, як зробити щоби обрані квитанції мені банк надсилав на мій e-mail.

Як працює у мене на Android, уточнюю, остання версія.
Отже, обираєте операцію, по котрій потрібно сформувати квитанцію. Далі жест вліво - Квитанція. Натискаєте, буде рядок Відправити на E-mail.
Натискаєте знову і вже тут, буде поле, шукаєте Gmail, і обравши на електронну пошту, вам має відкритися ваш профіль і лист щойно створений, в котрому буде можливість самому собі надіслати листа с квитанцією. І це все.
Якщо у вас щось не виходить, уточніть, будь ласка.
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:41

Все помнят про перевод кредиток на новые тарифы?

Розширені тарифні пакети за кредитними картками з 16 лютого
Востаннє редагувалось ramaz в Сер 15 лют, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
ramaz
 
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