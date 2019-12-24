Кочевник Йду до вас в особисті за скрінами і даними)
/Анастасія
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:18
раньше чашками-зонтиками для юзеров бета-тестеров обходились, а нынче на ставке люди. Тоже хорошо, обеспечиваете рабочими местами молодых специалистов. Жаль мне их, почти 100% уверен, что все они с "вышкой" за плечами.
А ещё, совсем забросили давнюю традицию Банка - к марту каждого года всегда запускали какой-нибудь "
Востаннє редагувалось kulikrom в Сер 15 лют, 2023 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:23
А у меня Андроид тоже неправильный потому, что на нём работает, как задумано: "Send to E-mail" показывает в списке только два почтовых приложения, а "Share" - больше десятка.
Додано: Сер 15 лют, 2023 17:40
Ось в чому собака порилася. Я після купівлі смартфона жодний з поштових додатків не запускав.
І чомусь думав, що "відправити на e-mail", це коли банк на твою пошту надсилає ту квитанцію.
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:21
Достаточно было не ломать работающее, ей-Богу
Кстати, весело прихлопнули старую выписку, стоило написать на форуме, блин ))
Вот соберите мое недовольство, пожалуйста, по этому поводу. Одно другом вовсе не мешает. Ребрендинг, давайте говорить честно, был по политической причине, а не технической )
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:34
Я черти когда писал вам, что в киеве поставщик электричества Ясно, а не киевэнерго.
Ваши айтишники, не сомневаюсь в их достоинствах, так и не поменяли ярлык, пока совсем не забросили веб версию
"Ми маємо велику команду, яка збирає всі незадоволення клієнтів, шукає баги та їх вирішує." не значит ориентированность на клиента, его пожелания и потребности.
Что мешает большой команде поддерживать функционал браузерной версии? Чтобы счета в веб версии были актуальны, нужна команда из сотни тим лидов?
Додано: Сер 15 лют, 2023 18:51
Звісно, так не має бути, що деякі зміни не робилися відразу. Але дійсно, у нас є перелік тем, котрі маємо змінити, додати або видалити в першу чергу. І не завжди ці зміни робляться так швидко для наших клієнтів.
Але як вище відповіла моя колега, зараз основний акцент ми робимо на мобільному застосунку Sense SuperApp. І зважаючи, що потреба є і у веб-версії, ми врахуємо в майбутніх оновленнях ваші побажання.
/капітан Підтримка, Ярослав
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:00
Sense Bank, як зробити щоби обрані квитанції мені банк надсилав на мій e-mail.
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:11
Як працює у мене на Android, уточнюю, остання версія.
Отже, обираєте операцію, по котрій потрібно сформувати квитанцію. Далі жест вліво - Квитанція. Натискаєте, буде рядок Відправити на E-mail.
Натискаєте знову і вже тут, буде поле, шукаєте Gmail, і обравши на електронну пошту, вам має відкритися ваш профіль і лист щойно створений, в котрому буде можливість самому собі надіслати листа с квитанцією. І це все.
Якщо у вас щось не виходить, уточніть, будь ласка.
/капітан Підтримка, Ярослав
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:41
Все помнят про перевод кредиток на новые тарифы?
Востаннє редагувалось ramaz в Сер 15 лют, 2023 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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