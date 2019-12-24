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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:43


...це типу тулять страхі за копійчину малу :)
Amethyst
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Повідомлень: 3626
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 663 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:47


Это Ящера касается?
Arien
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Повідомлень: 1120
З нами з: 09.09.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07

  Arien написав:

Это Ящера касается?

Хамона в списках немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:08

Re: Sense Bank

Раді повідомити, що вже визначено п’ять переможців акції «Розіграш 5 х 50 000 грн». Кожен з них отримує по 50 000 грн.

Отже, імена переможців:

1. СКРЕБЕЦЬ ЮРІЙ

2. ЗАЧЕПА РУСЛАН

3. ЗІКЄЄВ ОЛЕКСАНДР

4. РАДОМАНСЬКИЙ АРТУР

5. ЗАГОРУЛЬКО АНДРІЙ


Среди форумчан есть победители )?
Arien
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Повідомлень: 1120
З нами з: 09.09.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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  #<1 ... 628629630631
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