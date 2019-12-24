...це типу тулять страхі за копійчину малу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:43
...це типу тулять страхі за копійчину малу
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:47
Это Ящера касается?
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
Хамона в списках немає.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:08
Re: Sense Bank
Среди форумчан есть победители )?
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