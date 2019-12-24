...це типу тулять страхі за копійчину малу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:43
...це типу тулять страхі за копійчину малу
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:47
Это Ящера касается?
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
Хамона в списках немає.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:08
Re: Sense Bank
Среди форумчан есть победители )?
Додано: Чет 16 лют, 2023 00:26
Квитанция в Сенс
Sense Bank
Оплатил в МАБе за Интернет "Воле", как делаю это уже много лет. Извините, но я очень стационарный человек и редко пользуюсь гаджетами. Я прекрасно вижу монитор ПК и хорошо попадаю пальцами в клавиши. Но с трудом вижу монитор гаджета и плохо попадаю пальцами в нужные места экрана. Поверьте, я не один такой, кому нужен ПК, а не Интернет в кармане. Квитанции в МАБе, разумеется, теперь нет. Перешёл в Сенс. Открыл квитанцию платежа. Да в ней же ничего нет о платеже!!! Только сумма!!! Ни кому, ни за что!!! Что я с такой квитанцией смогу доказать, если не дай Бог потребуется?! Кому пришла в голову мысль порезать МАБ???!!! Не нужно портить то, что хоть как-то работало! Верните квитанции в МАБ и можете его больше не трогать! За годы мучительной разработки МАБ в основном хорошо справлялся с повседневными задачами. Можете дальше МАБ не развивать, но не ломайте работающее, пожалуйста!
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