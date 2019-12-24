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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:43


...це типу тулять страхі за копійчину малу :)
Amethyst
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Повідомлень: 3626
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 663 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:47


Это Ящера касается?
Arien
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Повідомлень: 1120
З нами з: 09.09.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07

  Arien написав:

Это Ящера касается?

Хамона в списках немає.
Кочевник
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:08

Re: Sense Bank

Раді повідомити, що вже визначено п’ять переможців акції «Розіграш 5 х 50 000 грн». Кожен з них отримує по 50 000 грн.

Отже, імена переможців:

1. СКРЕБЕЦЬ ЮРІЙ

2. ЗАЧЕПА РУСЛАН

3. ЗІКЄЄВ ОЛЕКСАНДР

4. РАДОМАНСЬКИЙ АРТУР

5. ЗАГОРУЛЬКО АНДРІЙ


Среди форумчан есть победители )?
Arien
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Повідомлень: 1120
З нами з: 09.09.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 64 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:26

Квитанция в Сенс

Sense Bank

Оплатил в МАБе за Интернет "Воле", как делаю это уже много лет. Извините, но я очень стационарный человек и редко пользуюсь гаджетами. Я прекрасно вижу монитор ПК и хорошо попадаю пальцами в клавиши. Но с трудом вижу монитор гаджета и плохо попадаю пальцами в нужные места экрана. Поверьте, я не один такой, кому нужен ПК, а не Интернет в кармане. Квитанции в МАБе, разумеется, теперь нет. Перешёл в Сенс. Открыл квитанцию платежа. Да в ней же ничего нет о платеже!!! Только сумма!!! Ни кому, ни за что!!! Что я с такой квитанцией смогу доказать, если не дай Бог потребуется?! Кому пришла в голову мысль порезать МАБ???!!! Не нужно портить то, что хоть как-то работало! Верните квитанции в МАБ и можете его больше не трогать! За годы мучительной разработки МАБ в основном хорошо справлялся с повседневными задачами. Можете дальше МАБ не развивать, но не ломайте работающее, пожалуйста!
ЯНаФоруме
 
Повідомлень: 84
З нами з: 15.01.15
Подякував: 9 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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