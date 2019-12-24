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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 628629630631

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:43


...це типу тулять страхі за копійчину малу :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:47


Это Ящера касается?
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07

  Arien написав:

Это Ящера касается?

Хамона в списках немає.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 20:08

Re: Sense Bank

Раді повідомити, що вже визначено п’ять переможців акції «Розіграш 5 х 50 000 грн». Кожен з них отримує по 50 000 грн.

Отже, імена переможців:

1. СКРЕБЕЦЬ ЮРІЙ

2. ЗАЧЕПА РУСЛАН

3. ЗІКЄЄВ ОЛЕКСАНДР

4. РАДОМАНСЬКИЙ АРТУР

5. ЗАГОРУЛЬКО АНДРІЙ


Среди форумчан есть победители )?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 00:26

Квитанция в Сенс

Sense Bank

Оплатил в МАБе за Интернет "Воле", как делаю это уже много лет. Извините, но я очень стационарный человек и редко пользуюсь гаджетами. Я прекрасно вижу монитор ПК и хорошо попадаю пальцами в клавиши. Но с трудом вижу монитор гаджета и плохо попадаю пальцами в нужные места экрана. Поверьте, я не один такой, кому нужен ПК, а не Интернет в кармане. Квитанции в МАБе, разумеется, теперь нет. Перешёл в Сенс. Открыл квитанцию платежа. Да в ней же ничего нет о платеже!!! Только сумма!!! Ни кому, ни за что!!! Что я с такой квитанцией смогу доказать, если не дай Бог потребуется?! Кому пришла в голову мысль порезать МАБ???!!! Не нужно портить то, что хоть как-то работало! Верните квитанции в МАБ и можете его больше не трогать! За годы мучительной разработки МАБ в основном хорошо справлялся с повседневными задачами. Можете дальше МАБ не развивать, но не ломайте работающее, пожалуйста!
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:28

  Sense Bank написав:
  uaprofi написав:если выбрал весь КЛ на хамелеоне, на расчётную дату нужно обеспечивать наличие 100 грн и 35 копеек?
или можно потом закинуть?

Якщо на момент розрахункової дати у вас не буде вільних коштів для списання комісій, то на карті буде відображатися мінус на суму цих списань. Цей мінус обслуговується на стандартних умовах карткового рахунку, тобто будуть нараховані % згідно тарифу. Додаткові % чи штрафи на цей мінус не нараховується, на кредитну історію також не впливає. Якщо ви не допускаєте прострочених платежів та своєчасно погашаєте мінімальний платіж, то з вашою кредитною історією буде все гаразд. Тобто, у вас є чай до наступної розрахункової дати, щоб не виникло простроченого боргу )
Ваш помічник, Нікіта :?


а минимальный платёж на Хамелеоне в таком случае какой будет?
т.е. был выбран весь КЛ 30К (по счёту имеем -30000грн)
в расчётную дату на карте как понимаю если % условно набежит 35 копеек станет (-30100,35)
минимальный платёж останется 3000 грн, или 3000+100 и будет 3100 грн?

И правильно ли я понял, что если вылезти за пределы КЛ на сумму комиссии 100 грн. - то вся сумма долга всё равно останется в грейсе под 0,01%?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:43

Re: Sense Bank

Сначала расчитывается ОМП = 3000, потом начисляется 100, а затем начисляется 0.01% годовых, но от долга на прошлый (а не на этот) РД.
Агаа, и все это в грейсе до след. РД
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:48

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:Сначала расчитывается ОМП = 3000, потом начисляется 100, а затем начисляется 0.01% годовых, но от долга на прошлый (а не на этот) РД.


т.е. Вы намекаете, что вносить нужно будет 3К грн.?

и после такого внесения смогу потратить чуть меньше 2900

и всё будет как и прежде в грейсе?
uaprofi
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 07:58

Re: Sense Bank

Ну да
Amethyst
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