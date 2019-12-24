...це типу тулять страхі за копійчину малу
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:43
...це типу тулять страхі за копійчину малу
Додано: Сер 15 лют, 2023 19:47
Это Ящера касается?
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:07
Хамона в списках немає.
Додано: Сер 15 лют, 2023 20:08
Re: Sense Bank
Среди форумчан есть победители )?
Додано: Чет 16 лют, 2023 00:26
Квитанция в Сенс
Sense Bank
Оплатил в МАБе за Интернет "Воле", как делаю это уже много лет. Извините, но я очень стационарный человек и редко пользуюсь гаджетами. Я прекрасно вижу монитор ПК и хорошо попадаю пальцами в клавиши. Но с трудом вижу монитор гаджета и плохо попадаю пальцами в нужные места экрана. Поверьте, я не один такой, кому нужен ПК, а не Интернет в кармане. Квитанции в МАБе, разумеется, теперь нет. Перешёл в Сенс. Открыл квитанцию платежа. Да в ней же ничего нет о платеже!!! Только сумма!!! Ни кому, ни за что!!! Что я с такой квитанцией смогу доказать, если не дай Бог потребуется?! Кому пришла в голову мысль порезать МАБ???!!! Не нужно портить то, что хоть как-то работало! Верните квитанции в МАБ и можете его больше не трогать! За годы мучительной разработки МАБ в основном хорошо справлялся с повседневными задачами. Можете дальше МАБ не развивать, но не ломайте работающее, пожалуйста!
Додано: Чет 16 лют, 2023 07:28
а минимальный платёж на Хамелеоне в таком случае какой будет?
т.е. был выбран весь КЛ 30К (по счёту имеем -30000грн)
в расчётную дату на карте как понимаю если % условно набежит 35 копеек станет (-30100,35)
минимальный платёж останется 3000 грн, или 3000+100 и будет 3100 грн?
И правильно ли я понял, что если вылезти за пределы КЛ на сумму комиссии 100 грн. - то вся сумма долга всё равно останется в грейсе под 0,01%?
Додано: Чет 16 лют, 2023 07:43
Re: Sense Bank
Сначала расчитывается ОМП = 3000, потом начисляется 100, а затем начисляется 0.01% годовых, но от долга на прошлый (а не на этот) РД.
Агаа, и все это в грейсе до след. РД
Додано: Чет 16 лют, 2023 07:48
Re: Sense Bank
Додано: Чет 16 лют, 2023 07:58
Re: Sense Bank
Ну да
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