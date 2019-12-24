Додано: Чет 16 лют, 2023 00:26

Sense Bank



Оплатил в МАБе за Интернет "Воле", как делаю это уже много лет. Извините, но я очень стационарный человек и редко пользуюсь гаджетами. Я прекрасно вижу монитор ПК и хорошо попадаю пальцами в клавиши. Но с трудом вижу монитор гаджета и плохо попадаю пальцами в нужные места экрана. Поверьте, я не один такой, кому нужен ПК, а не Интернет в кармане. Квитанции в МАБе, разумеется, теперь нет. Перешёл в Сенс. Открыл квитанцию платежа. Да в ней же ничего нет о платеже!!! Только сумма!!! Ни кому, ни за что!!! Что я с такой квитанцией смогу доказать, если не дай Бог потребуется?! Кому пришла в голову мысль порезать МАБ???!!! Не нужно портить то, что хоть как-то работало! Верните квитанции в МАБ и можете его больше не трогать! За годы мучительной разработки МАБ в основном хорошо справлялся с повседневными задачами. Можете дальше МАБ не развивать, но не ломайте работающее, пожалуйста!