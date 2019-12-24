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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:08

abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней? :roll:
mephala
 
Повідомлень: 7902
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 836 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:12

mephala
...снять деньги в терминале...,что тут нового, на входе в отделения они присутствуют....
В кассе и 1к грн нет для выдачи. Заказ за 10 дней при условии , что на карте деньги уже есть ...,т.е .10 дней деньги не "ваши"...
abc111
 
Повідомлень: 2511
З нами з: 17.04.10
Подякував: 81 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:31

  abc111 написав:...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...

Ситуації Форварда не буде. Буде ситуація Привата зразка грудня 2016р.
Востаннє знімав 40 килогривень в січні з двох карт по 20, готівки було валом. Київ, відділення Епіцентр-Берковецька.
Solar_simfi
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Повідомлень: 2283
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 331 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:33

так они и гривню мурыжат пол месяца? :shock:
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(
emeta
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Повідомлень: 2245
З нами з: 19.03.09
Подякував: 98 раз.
Подякували: 183 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:40

  emeta написав:так они и гривню мурыжат пол месяца? :shock:
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(


что мешает полностью на выход пойти?
заказали себе деньги и помахали банку ручкой.
mephala
 
Повідомлень: 7902
З нами з: 07.04.14
Подякував: 219 раз.
Подякували: 836 раз.
 
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  #<1 ... 629630631632
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