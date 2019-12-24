abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:08
abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней?
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:12
mephala
...снять деньги в терминале...,что тут нового, на входе в отделения они присутствуют....
В кассе и 1к грн нет для выдачи. Заказ за 10 дней при условии , что на карте деньги уже есть ...,т.е .10 дней деньги не "ваши"...
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:31
Ситуації Форварда не буде. Буде ситуація Привата зразка грудня 2016р.
Востаннє знімав 40 килогривень в січні з двох карт по 20, готівки було валом. Київ, відділення Епіцентр-Берковецька.
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:33
так они и гривню мурыжат пол месяца?
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:40
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