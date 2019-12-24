abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней?
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Додано: Чет 16 лют, 2023 11:08
abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней?
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:12
mephala
...снять деньги в терминале...,что тут нового, на входе в отделения они присутствуют....
В кассе и 1к грн нет для выдачи. Заказ за 10 дней при условии , что на карте деньги уже есть ...,т.е .10 дней деньги не "ваши"...
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:31
Ситуації Форварда не буде. Буде ситуація Привата зразка грудня 2016р.
Востаннє знімав 40 килогривень в січні з двох карт по 20, готівки було валом. Київ, відділення Епіцентр-Берковецька.
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:33
так они и гривню мурыжат пол месяца?
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:40
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:49
все не ново, включая гривну по заказу
но гривна же выводится, 200 СЭП+ 50*число карт внешняя тянучка + 100 хамон толкалка в месяц легко, не вижу проблемы
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:02
Так и наличку можно снимать не только в терминале Сенса (интересно, где товарищ такой нашёл вообще?), а и в любом банкомате Украины по тем же тарифам. Но тогда возмутиться не выйдет
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:19
Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Дякую
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