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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633>

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:08

abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней? :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:12

mephala
...снять деньги в терминале...,что тут нового, на входе в отделения они присутствуют....
В кассе и 1к грн нет для выдачи. Заказ за 10 дней при условии , что на карте деньги уже есть ...,т.е .10 дней деньги не "ваши"...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 11:31

  abc111 написав:...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...

Ситуації Форварда не буде. Буде ситуація Привата зразка грудня 2016р.
Востаннє знімав 40 килогривень в січні з двох карт по 20, готівки було валом. Київ, відділення Епіцентр-Берковецька.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:33

так они и гривню мурыжат пол месяца? :shock:
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(
emeta
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 13:40

  emeta написав:так они и гривню мурыжат пол месяца? :shock:
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(


что мешает полностью на выход пойти?
заказали себе деньги и помахали банку ручкой.
mephala
 
Повідомлень: 7902
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 16:49

  abc111 написав:...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...

все не ново, включая гривну по заказу

но гривна же выводится, 200 СЭП+ 50*число карт внешняя тянучка + 100 хамон толкалка в месяц легко, не вижу проблемы
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:02

  cohan написав:но гривна же выводится, 200 СЭП+ 50*число карт внешняя тянучка + 100 хамон толкалка в месяц легко, не вижу проблемы

Так и наличку можно снимать не только в терминале Сенса (интересно, где товарищ такой нашёл вообще?), а и в любом банкомате Украины по тем же тарифам. Но тогда возмутиться не выйдет :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:19

Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Дякую
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:30

  Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?

Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:10

  moveton написав:
  Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?

Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.

Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
Ukrainian
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