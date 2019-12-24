|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:08
abc111
снять деньги в терминале? хм. что то новое.
и денег вообще нет или просто вам депо отказались выдавать без заказа за 10 рабочих дней?
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7902
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:12
mephala
...снять деньги в терминале...,что тут нового, на входе в отделения они присутствуют....
В кассе и 1к грн нет для выдачи. Заказ за 10 дней при условии , что на карте деньги уже есть ...,т.е .10 дней деньги не "ваши"...
-
abc111
-
-
- Повідомлень: 2511
- З нами з: 17.04.10
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 281 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 11:31
abc111 написав:
...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...
Ситуації Форварда не буде. Буде ситуація Привата зразка грудня 2016р.
Востаннє знімав 40 килогривень в січні з двох карт по 20, готівки було валом. Київ, відділення Епіцентр-Берковецька.
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2283
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 331 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:33
так они и гривню мурыжат пол месяца?
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(
-
emeta
-
-
- Повідомлень: 2247
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 183 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 13:40
emeta написав:
так они и гривню мурыжат пол месяца?
когда этот недобанк со скотским отношением уже сдохет
обращение в НБУ ничего не дают(
что мешает полностью на выход пойти?
заказали себе деньги и помахали банку ручкой.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 7902
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 837 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 16:49
abc111 написав:
...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...
все не ново, включая гривну по заказу
но гривна же выводится, 200 СЭП+ 50*число карт внешняя тянучка + 100 хамон толкалка в месяц легко, не вижу проблемы
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5184
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:02
cohan написав:
но гривна же выводится, 200 СЭП+ 50*число карт внешняя тянучка + 100 хамон толкалка в месяц легко, не вижу проблемы
Так и наличку можно снимать не только в терминале Сенса (интересно, где товарищ такой нашёл вообще?), а и в любом банкомате Украины по тем же тарифам. Но тогда возмутиться не выйдет
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:19
Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Дякую
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11195
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 17:30
Ukrainian написав:
Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 2885
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 287 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:10
moveton написав: Ukrainian написав:
Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 11195
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 770 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh
, Sense Bank
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1031
|190160
|
|
|6
|2913
|
|