1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:30
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:44
Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.
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