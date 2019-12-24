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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:30

  Ukrainian написав:Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?

1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:44

  moveton написав:
  Ukrainian написав:Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?

1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.

Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.
Ukrainian
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  #<1 ... 630631632633
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