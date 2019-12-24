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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:30
Ukrainian написав:
Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.
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Додано: Чет 16 лют, 2023 18:44
moveton написав: Ukrainian написав:
Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.
Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.
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