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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 629630631632

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Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:19

Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Дякую
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 17:30

  Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?

Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:10

  moveton написав:
  Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD
Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?

Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.

Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:30

  Ukrainian написав:Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?

1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:44

  moveton написав:
  Ukrainian написав:Мені показує ліміт 50 тис грн доба
І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?

1500$ в 50к UAH не укладываются, но 1300$ в день всяко можно при таком лимите. Комиссия тут может быть только отрицательная, которую у нас кешбеком зовут. Но можно и без неё, конечно.

Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 18:57

Ukrainian не знаю як конкретно по сенсу, але коли у мене в моно не було фізичної картки я оплачував ebay/aliexpress/amazon - ліміт настраювався у додатку
Pavlenko Borys
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 19:01

  Ukrainian написав:Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.

Лимиты унифицированно в национальных деньгах написаны. Это не уникально. Тут разве что туманно какой для них берут курс, но обычно это не очень существенно. А конверсия валюты при покупке - это наша любимая статья в справке. При доллар-доллар блокируется и списывается именно та сумма, что запросил продавец. Ничего лишнего.

Орехи будут по курсу 36.5686. Проверял 8)
moveton
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