Хто підкаже пакет ультра/вайт USD Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ? Дякую
Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
Мені показує ліміт 50 тис грн доба І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
Ukrainian написав:Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.
Лимиты унифицированно в национальных деньгах написаны. Это не уникально. Тут разве что туманно какой для них берут курс, но обычно это не очень существенно. А конверсия валюты при покупке - это наша любимая статья в справке. При доллар-доллар блокируется и списывается именно та сумма, что запросил продавец. Ничего лишнего.