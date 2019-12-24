Хто підкаже пакет ультра/вайт USD Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ? Дякую
Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
Ukrainian написав:Хто підкаже пакет ультра/вайт USD Пластику немає але в сенсі карта активна також бачу свв код термін діі номер карти. Чи можна таку парту прив’язати до американського амазону наприклад чи інших доларових сайтів ? Якщо можна то який ліміт на покупки ?
Не знаю насчёт ультры, но для обычного долларового вайта у меня в Сенсе есть также и раздел лимитов, где их можно и посмотреть и настроить. На Алиэкспресс оплата месяц назад с него ещё проходила и привязка, есессно, тоже.
Мені показує ліміт 50 тис грн доба І що можна купити на 1500 дол і не буде ніякої комісії ?
Ukrainian написав:Маю на увазі щоб не було ніяких сюрпризів (тип конвертація дол в гр а потім знову в дол по дурному курсу) бо чомусь ліміти відображають у гривні.
Лимиты унифицированно в национальных деньгах написаны. Это не уникально. Тут разве что туманно какой для них берут курс, но обычно это не очень существенно. А конверсия валюты при покупке - это наша любимая статья в справке. При доллар-доллар блокируется и списывается именно та сумма, что запросил продавец. Ничего лишнего.
M-Audio написав:Так і не зрозумів про основне питання з цими "розжиреними" тарифами. Якщо страховки не було на Ред (бо була цифрова), тепер з'явиться?
Там дивiться колись у Алли була така практика - давали кредитку на кiлька рокiв - по якiй було за замовчанням вiдкрито 2 страховки. Вони без проблем вимикались - одна одразу - друга пiсля першої РД. I воно здавалось що страховок нема. Особливо через пару рокiв як все забувалось. Втiм страховки продовжували дiяти - вони просто призупинялись - становились "сплячими". Але при перевипуску картки, або при переходi в iнший тариф - воно знов вмикались i треба було не пропустити i знову усе повимикати. Це було майже по усiм кредитках (хоча по цифровим може й не було - точно не знаю). То наразi може так виявитись, що такi "сплячi" страховки можуть активуватись знов - тепер у виглядi "тарифiв з +".