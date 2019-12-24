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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:02
Alien мужу тоже сказали, что спящие страховки не будут играть никакой роли, имеют значение только живые страховки. По таким клиентам с живыми страховками недавно была произведена смс-рассылка с информацией о том, на какой тариф их переведут, т.е. если не было получено никакого смс уведомления, то всё и останется по старому. Ну вот как то так
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