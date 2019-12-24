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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 61
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
7%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
36%
22
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
18
Всього голосів : 61
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:02

Alien мужу тоже сказали, что спящие страховки не будут играть никакой роли, имеют значение только живые страховки. По таким клиентам с живыми страховками недавно была произведена смс-рассылка с информацией о том, на какой тариф их переведут, т.е. если не было получено никакого смс уведомления, то всё и останется по старому. Ну вот как то так :roll:
Кассандра
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  #<1 ... 630631632633
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