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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:02
Alien мужу тоже сказали, что спящие страховки не будут играть никакой роли, имеют значение только живые страховки. По таким клиентам с живыми страховками недавно была произведена смс-рассылка с информацией о том, на какой тариф их переведут, т.е. если не было получено никакого смс уведомления, то всё и останется по старому. Ну вот как то так
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:45
Re: Sense Bank
Попыталась оплатить КП Киевтеплоэнерго.
Шаблон не работает, пошла в платежи по реквизитам. Не работает при наборе цифрами и при сканировании кода, выдает ошибку.
Пожалуйста, наведите порядок ).
Новые шаблоны я делала в прошлом месяце, в этом почти все работали. Но вот сюрприз.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55
Будь ласка, донесіть на рівень, де приймають рішення - щоб прибрали це неподобство, коли не можеш забрати свою валюту після закінчення депо як мінімум 10 робочих днів, так ще й їхати в псьмовому вигляді замовляти. І це у вік комп'ютерних технологій. Чи думаєте що люди не здогадуються, що насправді ви тупо таким чином користуєтеся грошима клієнтів без їх на те згоди? В інших банках такого брєда немає, і тому клієнти з валютними вкладами перейдуть в інші банки. Ви прикриваєтеся, що начебто логістика складна, і потрібні 10 днів для доставлення? Так зробіть, що можна було б замовляти за 10 робочих днів до закінчення депозиту. Як це реалізовано наприклад в ТАСі - хоч за 20 днів замовляй - оператор перевірила, що лонгація вкладу не стоїть, значить гроші точно будуть на рахунку на день закінчення депозиту, а значить можна замовляти на цю дату
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55
Ніколи такого не було і от знову
Пишемо в особисті, щоб перевірити деталі
^Богдан
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:57
Замовити можна в чаті, або контакт-центру, тобто їхати для бронювання не обов'язково. Надавали вже багато фідбеку з цього питання, дякуємо. Постараємось щось придумати вже найближчим часом
^Богдан
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:20
Re: Sense Bank
Підкажіть,зняття євро за кордоном, по пакетній картці,в межах ліміту, окрім 2%, є ще комісія за конвертацію?
Кажуть, був випадок, через декілька днів перерахувало і зняло кошти.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:37
На пакетках комиса за конвертацию, вроде, и не было никогда. Вот само по себе снимать евро с не евровой сениной карты - это такое себе. Разве что с долларовой.
А это тут при чём? Тут обычная система классического банкирства: когда деньги проводятся, тогда сумма окончательно и определяется. И именно тогда снимается предварительная блокировка, а деньги реально списываются. Баланс от этого может прыгнуть в любую сторону: тут, как повезёт и насколько осторожничал банк при блокировании. Например, в Айбоксе или Укргазе при проведении баланс обычно увеличивается.
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