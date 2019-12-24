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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 630631632633

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 21:02

Alien мужу тоже сказали, что спящие страховки не будут играть никакой роли, имеют значение только живые страховки. По таким клиентам с живыми страховками недавно была произведена смс-рассылка с информацией о том, на какой тариф их переведут, т.е. если не было получено никакого смс уведомления, то всё и останется по старому. Ну вот как то так :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:45

Re: Sense Bank

Попыталась оплатить КП Киевтеплоэнерго.
Шаблон не работает, пошла в платежи по реквизитам. Не работает при наборе цифрами и при сканировании кода, выдает ошибку.
Пожалуйста, наведите порядок ).
Новые шаблоны я делала в прошлом месяце, в этом почти все работали. Но вот сюрприз.
Hella
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55

  Sense Bank написав:vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.
/Анастасія

Будь ласка, донесіть на рівень, де приймають рішення - щоб прибрали це неподобство, коли не можеш забрати свою валюту після закінчення депо як мінімум 10 робочих днів, так ще й їхати в псьмовому вигляді замовляти. І це у вік комп'ютерних технологій. Чи думаєте що люди не здогадуються, що насправді ви тупо таким чином користуєтеся грошима клієнтів без їх на те згоди? В інших банках такого брєда немає, і тому клієнти з валютними вкладами перейдуть в інші банки. Ви прикриваєтеся, що начебто логістика складна, і потрібні 10 днів для доставлення? Так зробіть, що можна було б замовляти за 10 робочих днів до закінчення депозиту. Як це реалізовано наприклад в ТАСі - хоч за 20 днів замовляй - оператор перевірила, що лонгація вкладу не стоїть, значить гроші точно будуть на рахунку на день закінчення депозиту, а значить можна замовляти на цю дату
1finanсier
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55

  Hella написав:Попыталась оплатить КП Киевтеплоэнерго.
Шаблон не работает, пошла в платежи по реквизитам. Не работает при наборе цифрами и при сканировании кода, выдает ошибку.
Пожалуйста, наведите порядок ).
Новые шаблоны я делала в прошлом месяце, в этом почти все работали. Но вот сюрприз.

Ніколи такого не було і от знову :|

Пишемо в особисті, щоб перевірити деталі

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:57

  1finanсier написав:
  Sense Bank написав:vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.
/Анастасія

Будь ласка, донесіть на рівень, де приймають рішення - щоб прибрали це неподобство, коли не можеш забрати свою валюту після закінчення депо як мінімум 10 робочих днів, так ще й їхати в псьмовому вигляді замовляти. І це у вік комп'ютерних технологій. Чи думаєте що люди не здогадуються, що насправді ви тупо таким чином користуєтеся грошима клієнтів без їх на те згоди? В інших банках такого брєда немає, і тому клієнти з валютними вкладами перейдуть в інші банки. Ви прикриваєтеся, що начебто логістика складна, і потрібні 10 днів для доставлення? Так зробіть, що можна було б замовляти за 10 робочих днів до закінчення депозиту. Як це реалізовано наприклад в ТАСі - хоч за 20 днів замовляй - оператор перевірила, що лонгація вкладу не стоїть, значить гроші точно будуть на рахунку на день закінчення депозиту, а значить можна замовляти на цю дату


Замовити можна в чаті, або контакт-центру, тобто їхати для бронювання не обов'язково. Надавали вже багато фідбеку з цього питання, дякуємо. Постараємось щось придумати вже найближчим часом
^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:20

Re: Sense Bank

Підкажіть,зняття євро за кордоном, по пакетній картці,в межах ліміту, окрім 2%, є ще комісія за конвертацію?
Кажуть, був випадок, через декілька днів перерахувало і зняло кошти.
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:37

  mihasik написав:Підкажіть,зняття євро за кордоном, по пакетній картці,в межах ліміту, окрім 2%, є ще комісія за конвертацію?

На пакетках комиса за конвертацию, вроде, и не было никогда. Вот само по себе снимать евро с не евровой сениной карты - это такое себе. Разве что с долларовой.

  mihasik написав:Кажуть, був випадок, через декілька днів перерахувало і зняло кошти.

А это тут при чём? Тут обычная система классического банкирства: когда деньги проводятся, тогда сумма окончательно и определяется. И именно тогда снимается предварительная блокировка, а деньги реально списываются. Баланс от этого может прыгнуть в любую сторону: тут, как повезёт и насколько осторожничал банк при блокировании. Например, в Айбоксе или Укргазе при проведении баланс обычно увеличивается.
moveton
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