Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55

Sense Bank написав: vano80 Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам.

/Анастасія Ми завжди відкриті до критики та змін. Ви можете сказати, що вам не подобається, яка альтернатива можливо була б зручніша і я звичайно це розгляну, передам та донесу колегам./Анастасія

Будь ласка, донесіть на рівень, де приймають рішення - щоб прибрали це неподобство, коли не можеш забрати свою валюту після закінчення депо як мінімум 10 робочих днів, так ще й їхати в псьмовому вигляді замовляти. І це у вік комп'ютерних технологій. Чи думаєте що люди не здогадуються, що насправді ви тупо таким чином користуєтеся грошима клієнтів без їх на те згоди? В інших банках такого брєда немає, і тому клієнти з валютними вкладами перейдуть в інші банки. Ви прикриваєтеся, що начебто логістика складна, і потрібні 10 днів для доставлення? Так зробіть, що можна було б замовляти за 10 робочих днів до закінчення депозиту. Як це реалізовано наприклад в ТАСі - хоч за 20 днів замовляй - оператор перевірила, що лонгація вкладу не стоїть, значить гроші точно будуть на рахунку на день закінчення депозиту, а значить можна замовляти на цю дату