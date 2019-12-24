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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лют, 2023 21:02
Alien мужу тоже сказали, что спящие страховки не будут играть никакой роли, имеют значение только живые страховки. По таким клиентам с живыми страховками недавно была произведена смс-рассылка с информацией о том, на какой тариф их переведут, т.е. если не было получено никакого смс уведомления, то всё и останется по старому. Ну вот как то так
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:45
Re: Sense Bank
Попыталась оплатить КП Киевтеплоэнерго.
Шаблон не работает, пошла в платежи по реквизитам. Не работает при наборе цифрами и при сканировании кода, выдает ошибку.
Пожалуйста, наведите порядок ).
Новые шаблоны я делала в прошлом месяце, в этом почти все работали. Но вот сюрприз.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55
Будь ласка, донесіть на рівень, де приймають рішення - щоб прибрали це неподобство, коли не можеш забрати свою валюту після закінчення депо як мінімум 10 робочих днів, так ще й їхати в псьмовому вигляді замовляти. І це у вік комп'ютерних технологій. Чи думаєте що люди не здогадуються, що насправді ви тупо таким чином користуєтеся грошима клієнтів без їх на те згоди? В інших банках такого брєда немає, і тому клієнти з валютними вкладами перейдуть в інші банки. Ви прикриваєтеся, що начебто логістика складна, і потрібні 10 днів для доставлення? Так зробіть, що можна було б замовляти за 10 робочих днів до закінчення депозиту. Як це реалізовано наприклад в ТАСі - хоч за 20 днів замовляй - оператор перевірила, що лонгація вкладу не стоїть, значить гроші точно будуть на рахунку на день закінчення депозиту, а значить можна замовляти на цю дату
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:55
Ніколи такого не було і от знову
Пишемо в особисті, щоб перевірити деталі
^Богдан
Додано: П'ят 17 лют, 2023 13:57
Замовити можна в чаті, або контакт-центру, тобто їхати для бронювання не обов'язково. Надавали вже багато фідбеку з цього питання, дякуємо. Постараємось щось придумати вже найближчим часом
^Богдан
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:20
Re: Sense Bank
Підкажіть,зняття євро за кордоном, по пакетній картці,в межах ліміту, окрім 2%, є ще комісія за конвертацію?
Кажуть, був випадок, через декілька днів перерахувало і зняло кошти.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:37
На пакетках комиса за конвертацию, вроде, и не было никогда. Вот само по себе снимать евро с не евровой сениной карты - это такое себе. Разве что с долларовой.
А это тут при чём? Тут обычная система классического банкирства: когда деньги проводятся, тогда сумма окончательно и определяется. И именно тогда снимается предварительная блокировка, а деньги реально списываются. Баланс от этого может прыгнуть в любую сторону: тут, как повезёт и насколько осторожничал банк при блокировании. Например, в Айбоксе или Укргазе при проведении баланс обычно увеличивается.
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:19
Все залежить від валюти картки. Якщо у вас в євро, то конвертація відсутня. Картка в доларі, буде пряма конвертація євро->долар за курсом МПС. Картка в гривні, то окрім євро->долар за курсом МПС ще буде конвертація долар->гривня за курсом банку для платіжних карток.
Також: З метою згладжування курсових коливань та недопущення збитку, курс МПС збільшується банком на 1,2% для операцій в середині регіону СЕМЕА (Центральна і Східна Європа (крім країн Європейського Союзу), Близький Схід, Середній Схід і Африка) та на 1,3% для операцій поза межами регіону СЕМЕА.
Перерахунок курсу "через кілька днів" прибрали, списання проходить за курсом авторизації, в т.ч. і по операціям DCC (але тут якщо сума до 15$). Виняток. Операції, у яких сума виставлена торговцем відрізняється від суми авторизації: Pre-authorisation, Multi-clearing (часткове списання), відкладена доставка, безавторизаційне (off-line) списання — при авторизації та списанні застосовуються різні моделі конвертації.
Всі деталі є в нашій статті:
^З повагою, Богдан
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:29
Жена с собой взяла мою гривневую, на всякий случай :~\
Моня дает снимать по курсу на момент снятия, без перерасчета)
Додано: П'ят 17 лют, 2023 15:45
Моня, Приват да, фиксируют курс на момент блокировки. Кстати, Сеня три недельки назад тоже
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