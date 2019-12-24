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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09

Re: Sense Bank

Спасибо Богдану, все объяснил. Но раньше можно было увидеть, за что идет плата: абонки по отоплению и горячей воде и само отопление.
Сейчас только сумма, и неясно, куда ее учтут. Раньше можно было исправить сумму и заплатить за потребленное, а не за фантазии теплоэнерго, сейчас только все сразу.
Можно вернуть, как было?
Hella
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 25.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:34

Hella
Так, раніше було трохи зручніше, згодна з вами :lol:
Але і зараз можна все це прописати, просто у призначені платежу, куди та скільки, все що вам потрібно.

Марі♥
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11459
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:45

  Sense Bank написав:Hella
Так, раніше було трохи зручніше, згодна з вами :lol:
Але і зараз можна все це прописати, просто у призначені платежу, куди та скільки, все що вам потрібно.

Марі♥


Прописать можно, но как вы себе это представляете?
Абонплата за тепло - столько-то.
Абонплата за гор. воду
Оплата за тепло...
Оплата за воду...
Ошибок при зачислении море будет, уверена.
Вот зачем портить то, что работает?
Верните то, что было, будьте добры ).
Hella
 
Повідомлень: 1158
З нами з: 25.08.09
Подякував: 118 раз.
Подякували: 38 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:13

Ukrainian При розрахунку гривневою карткою у будь-якій валюті (крім USD) буде примусова подвійна конвертація через долар +1,2% комісія Сенсбанку. І курс став суттєво вищий, чим наприклад в Моно або Приват. Це введено з 18 січня.
voleynik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 26.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:58

А що, за оплату google pay вже бонуси 0.5% відмінили? У додатку світиться але не працює...
Rack
 
Повідомлень: 294
З нами з: 29.01.09
Подякував: 44 раз.
Подякували: 21 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:59

  Rack написав:А що, за оплату google pay вже бонуси 0.5% відмінили? У додатку світиться але не працює...

Як платили - в терміналі фізичному чи в інтернеті? Адже мало щоб була оплата через гпей - треба щоб це була оплата токеном. В інтернеті буває що іде оплата через гпей але по суті - це оплата по номеру картки. Таке не окешбечується.
Який МСС? Ви ж знаєте що є виключення та достатньо багато.
У підтримку звертались? Що кажуть?
Alien
 
Повідомлень: 1389
З нами з: 12.01.20
Подякував: 46 раз.
Подякували: 357 раз.
 
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2
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 09:13

  abc111 написав:...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...

Зашёл под вечер пятницы в отделение . У кассира на столе все завалено гривневыми пачками. До 1000дол спокойно выдали без предзаказа (утром упало на карту с конверта). Персонала было больше ,чем до войны. Зрада чі перемога?
Citizen_D
 
Повідомлень: 172
З нами з: 14.03.20
Подякував: 104 раз.
Подякували: 15 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:20

Проценты по депо

Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо
kianushkolosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 22.01.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 13 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:31

  kianushkolosov написав:Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо

Я вже біжу до вас в особисті )
Ваш помічник, Микита.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11459
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1190 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:35

  kianushkolosov написав:Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо

Да есть такое ,до сих пор нет %
Vladibor
 
Повідомлень: 178
З нами з: 02.06.09
Подякував: 4 раз.
Подякували: 9 раз.
 
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