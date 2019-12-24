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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:09
Спасибо Богдану, все объяснил. Но раньше можно было увидеть, за что идет плата: абонки по отоплению и горячей воде и само отопление.
Сейчас только сумма, и неясно, куда ее учтут. Раньше можно было исправить сумму и заплатить за потребленное, а не за фантазии теплоэнерго, сейчас только все сразу.
Можно вернуть, как было?
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Hella
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:34
Hella
Так, раніше було трохи зручніше, згодна з вами
Але і зараз можна все це прописати, просто у призначені платежу, куди та скільки, все що вам потрібно.
Марі♥
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Sense Bank
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 16:45
Sense Bank написав:Hella
Так, раніше було трохи зручніше, згодна з вами
Але і зараз можна все це прописати, просто у призначені платежу, куди та скільки, все що вам потрібно.
Марі♥
Прописать можно, но как вы себе это представляете?
Абонплата за тепло - столько-то.
Абонплата за гор. воду
Оплата за тепло...
Оплата за воду...
Ошибок при зачислении море будет, уверена.
Вот зачем портить то, что работает?
Верните то, что было, будьте добры ).
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Hella
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 19:13
Ukrainian При розрахунку гривневою карткою у будь-якій валюті (крім USD) буде примусова подвійна конвертація через долар +1,2% комісія Сенсбанку. І курс став суттєво вищий, чим наприклад в Моно або Приват. Це введено з 18 січня.
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 22:58
А що, за оплату google pay вже бонуси 0.5% відмінили? У додатку світиться але не працює...
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Rack
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 23:59
Rack написав:
А що, за оплату google pay вже бонуси 0.5% відмінили? У додатку світиться але не працює...
Як платили - в терміналі фізичному чи в інтернеті? Адже мало щоб була оплата через гпей - треба щоб це була оплата токеном. В інтернеті буває що іде оплата через гпей але по суті - це оплата по номеру картки. Таке не окешбечується.
Який МСС? Ви ж знаєте що є виключення та достатньо багато.
У підтримку звертались? Що кажуть?
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Додано: Суб 18 лют, 2023 09:13
abc111 написав:
...делюсь впечатлениями...от посещения сенса
Денег в кассе НЕТ, в терминалах лишь Одном из 2 получилось снять 10к
Запись на получение депо уже не 5 дней, а 10. Персонала уже не много....очень напоминает ситуацию с форвардом ...
Зашёл под вечер пятницы в отделение . У кассира на столе все завалено гривневыми пачками. До 1000дол спокойно выдали без предзаказа (утром упало на карту с конверта). Персонала было больше ,чем до войны. Зрада чі перемога?
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Citizen_D
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:20
Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо
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kianushkolosov
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:31
kianushkolosov написав:
Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо
Я вже біжу до вас в особисті )
Ваш помічник, Микита.
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Sense Bank
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:35
kianushkolosov написав:
Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо
Да есть такое ,до сих пор нет %
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Vladibor
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