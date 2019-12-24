Додано: Суб 18 лют, 2023 15:02

Sense Bank написав: Vladibor написав: kianushkolosov написав: Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо

Да есть такое ,до сих пор нет % Да есть такое ,до сих пор нет %

Якщо дата виплати відсотків припадає на вихідний або свято — виплата здійснюється в перший робочий день.

Ваш помічник, Микита Якщо дата виплати відсотків припадає на вихідний або свято — виплата здійснюється в перший робочий день.Ваш помічник, Микита

Я розумiю що у вас в методичці написана така маячня яку ви тут процитували. Але цілком серйозно хочу вам сказати, що насправді у сенсу дійсно останнім часом відбулись які зміни в політиці нарахування відсотків. Як тут правильно відмітили раніше відсотки "падали" на рахунок десь між четвертою та п'ятою ранку. Причому якщо це був робочий день то вони цим же днем і були проведені по рахунку. Якщо ж виплата відсотків попадала на суботу, неділю чи навіть понеділок - то приходив пуш про нарахування відсотків о 4 ранку у суботу, а сама проводка робилась понеділком. При цьому авторизаційний залишок по картковому рахунку був збільшений на суму відсотків ще у суботу - відповідно ці кошти можно було тратити бо будь-які трати теж пройдуть лише понеділком. Так було ще на минулих вихідних. Але на цьому тижні вже усе не так. В робочі дні - відсотки стали падати пізніше ніж звичайно - після восьмої. Звичайно це не критично. А ось на вихідних - я так розумію - відсотків нам вже не побачити ніяк. Лише у понеділок. Так вас треба розуміти, Микито? Так що ж усе таки трапилось? Невже через підвищення умов обов'язкового резервування НБУ з 11.02.2023 Сенс банк пішов ще й на зміни облікової політики з питань нарахування та виплати відсотків? Адже такі документи як "облікова політика" міняються в банках дуже не часто. До того ж обов'язкове резервування має настільки мізерний вплив на нарахування відсотків, що міняти щось в цьому питанні як на мене не зовсім доречно. Чи відбулось щось ще, що пересічному клієнту може бути непомітно? На кшталт погіршення ліквідності чи платоспроможності банку