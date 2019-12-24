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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 632633634635

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Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:44

  Vladibor написав:
  kianushkolosov написав:Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо

Да есть такое ,до сих пор нет %

Якщо дата виплати відсотків припадає на вихідний або свято — виплата здійснюється в перший робочий день.
Ваш помічник, Микита :wink:
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:46

  Sense Bank написав:Hella
Так, раніше було трохи зручніше, згодна з вами :lol:
Але і зараз можна все це прописати, просто у призначені платежу, куди та скільки, все що вам потрібно.

Марі♥


Сделала четыре платежки - две на абонплату по горячей воде и отоплению, еще две на суммы по счетчикам. Если будут, как раньше, выносить отдельными строками ФСО и ФГВ платежек будет шесть ). Вместо одной, где можно было корректировать. За рацпредложение по "улучшению" можно дать премию ). Или побить (шутка).
Hella
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:02

  Sense Bank написав:
  Vladibor написав:
  kianushkolosov написав:Раньше зачисляли чуть ли в 4 утра, сегодня как то подозрительно тихо

Да есть такое ,до сих пор нет %

Якщо дата виплати відсотків припадає на вихідний або свято — виплата здійснюється в перший робочий день.
Ваш помічник, Микита :wink:

Я розумiю що у вас в методичці написана така маячня яку ви тут процитували. Але цілком серйозно хочу вам сказати, що насправді у сенсу дійсно останнім часом відбулись які зміни в політиці нарахування відсотків. Як тут правильно відмітили раніше відсотки "падали" на рахунок десь між четвертою та п'ятою ранку. Причому якщо це був робочий день то вони цим же днем і були проведені по рахунку. Якщо ж виплата відсотків попадала на суботу, неділю чи навіть понеділок - то приходив пуш про нарахування відсотків о 4 ранку у суботу, а сама проводка робилась понеділком. При цьому авторизаційний залишок по картковому рахунку був збільшений на суму відсотків ще у суботу - відповідно ці кошти можно було тратити бо будь-які трати теж пройдуть лише понеділком. Так було ще на минулих вихідних. Але на цьому тижні вже усе не так. В робочі дні - відсотки стали падати пізніше ніж звичайно - після восьмої. Звичайно це не критично. А ось на вихідних - я так розумію - відсотків нам вже не побачити ніяк. Лише у понеділок. Так вас треба розуміти, Микито? Так що ж усе таки трапилось? Невже через підвищення умов обов'язкового резервування НБУ з 11.02.2023 Сенс банк пішов ще й на зміни облікової політики з питань нарахування та виплати відсотків? Адже такі документи як "облікова політика" міняються в банках дуже не часто. До того ж обов'язкове резервування має настільки мізерний вплив на нарахування відсотків, що міняти щось в цьому питанні як на мене не зовсім доречно. Чи відбулось щось ще, що пересічному клієнту може бути непомітно? На кшталт погіршення ліквідності чи платоспроможності банку ;)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:18

Alien Тут питання не в ліквідності банку, а скоріш в доопрацюванні, яке ми зробили. Був негатив від клієнтів про те, що надходять пуші вночі, тому вирішили виправити та перенести зарахування на ранок. Через це тепер може проходити нарахування дійсно на робочий день.
Напишу вам в особисті, щоб взяти дані, подумаємо, що з цим можна зробити
/Анастасія :)
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:20

Alien У вас же також не надійшли відсотки ще ?
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:58

  Sense Bank написав:Alien У вас же також не надійшли відсотки ще ?

По моїм депозитам сьогодні відсотки нараховані не повинні були бути. В мене надходили відсотки минулими вихідними і усе було гаразд. А по рахунку одного з членів моєї родини так - сьогодні мали бути відсотки але наразі їх нема.
Втім для мене це питання не критичне - головне щоб банк лишався платоспроможним та не втрачав ліквідність. А відсотки вже отримаємо у понеділок. Просто на майбутнє на мій погляд було б доречним про зміни якось інформувати клієнтів з метою того щоб негатив не з'являвся тільки тому що банк змінив якісь налаштування.
Просто існує невеликий прошарок клієнтів, що ведуть достатньо прискіпливий облік власних коштів у домашньому гросбусі ;). І цей облік між іншого враховує також і особливості виплат відсотків різними банками (а особливості особливо якщо виплата припадає на вихідні таки є). І у разі змін політики банку в цьому питання - це теж треба враховувати :)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 16:20

  Alien написав:
  Sense Bank написав:Alien У вас же також не надійшли відсотки ще ?

По моїм депозитам сьогодні відсотки нараховані не повинні були бути. В мене надходили відсотки минулими вихідними і усе було гаразд. А по рахунку одного з членів моєї родини так - сьогодні мали бути відсотки але наразі їх нема.
Втім для мене це питання не критичне - головне щоб банк лишався платоспроможним та не втрачав ліквідність. А відсотки вже отримаємо у понеділок. Просто на майбутнє на мій погляд було б доречним про зміни якось інформувати клієнтів з метою того щоб негатив не з'являвся тільки тому що банк змінив якісь налаштування.

Інформування дійсно не відбулося дещо раніше, це ми пофіксимо. Проте кошти будуть зараховані на наступний робочий день, тобто в понеділок.
/агент 007, Ярослав 🚗
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:04

  Alien написав:
  Sense Bank написав:Alien У вас же також не надійшли відсотки ще ?

По моїм депозитам сьогодні відсотки нараховані не повинні були бути. В мене надходили відсотки минулими вихідними і усе було гаразд. А по рахунку одного з членів моєї родини так - сьогодні мали бути відсотки але наразі їх нема.
Втім для мене це питання не критичне - головне щоб банк лишався платоспроможним та не втрачав ліквідність. А відсотки вже отримаємо у понеділок. Просто на майбутнє на мій погляд було б доречним про зміни якось інформувати клієнтів з метою того щоб негатив не з'являвся тільки тому що банк змінив якісь налаштування.
Просто існує невеликий прошарок клієнтів, що ведуть достатньо прискіпливий облік власних коштів у домашньому гросбусі ;). І цей облік між іншого враховує також і особливості виплат відсотків різними банками (а особливості особливо якщо виплата припадає на вихідні таки є). І у разі змін політики банку в цьому питання - це теж треба враховувати :)

Не хвилюйтеся, будь ласка, відсотки будуть нараховані як і має бути, на наступний робочий день, тобто в понеділок.
Все добре, банк працює, ліквідність має. На жаль, певні зміни в інформуванні трохи внесли непорозуміння, але на виплаті відсотків це жодним чином не відобразиться :wink:
/агент 007, Ярослав 🚗
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 17:07

  Hella написав:Прописать можно, но как вы себе это представляете?
Абонплата за тепло - столько-то.
Абонплата за гор. воду
Оплата за тепло...
Оплата за воду...
Ошибок при зачислении море будет, уверена.
Вот зачем портить то, что работает?
Верните то, что было, будьте добры ).


Тогда возникнет вопрос, что вообще делает большая (а еще наверняка молодая, дружная, инициативная, креативная) команда.
vano80
 
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