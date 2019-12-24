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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 21:03
melkh вище представник банку підтвердив, що це саме банк здійснив переналаштування внутрішніх процесів (нібито через скарги тих кого нервували нічні повідомлення - хоча у мене стоїть тип звуків безшумний - і жодних проблем). Тому сподіватись що комусь реально сьогодні відсотки капнули - думаю не варто.
Не виправдовую дії банку але хочу відмітити що і юридично і фактично банк нічого не порушив. Фактично воно і раніше зараховувалось на рахунок лише понеділком - і в цьому сенсі якраз все лишилось як було раніше. Та система що почала діяти на цьому тижні - так - менш зручна нам як клієнтам, але не бачу що тут можна пред'явити банку. Він просто скористався своїм правом показувати виплати процентів трошки по іншому. І мав по суті на це право.
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Додано: Суб 18 лют, 2023 21:10
melkh написав:
Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце, Sense Bank
а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього.
Стосовно нарахувань %% по депозиту, воно так і було, по рахунку виплати завжди проходили в робочий день, а от по балансу іноді зараховувались і в сб, і в нд. Але за правилами, якщо день для виплат випадає на вихідний, то виплата відбувається у перший робочий день.
Із-за змін в інформуванні та доопрацюванні яке ми зробили, цього разу не було сповіщення, як було раніше вночі у вихідний день.
Щодо вашого запиту на фіксування, зараз напишу вам у ПП для уточнення даних. Дякую.
/агент 007, Ярослав 🚗
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