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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 18 лют, 2023 20:28
Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце, Sense Bank а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього.
Додано: Суб 18 лют, 2023 21:03
melkh вище представник банку підтвердив, що це саме банк здійснив переналаштування внутрішніх процесів (нібито через скарги тих кого нервували нічні повідомлення - хоча у мене стоїть тип звуків безшумний - і жодних проблем). Тому сподіватись що комусь реально сьогодні відсотки капнули - думаю не варто.
Не виправдовую дії банку але хочу відмітити що і юридично і фактично банк нічого не порушив. Фактично воно і раніше зараховувалось на рахунок лише понеділком - і в цьому сенсі якраз все лишилось як було раніше. Та система що почала діяти на цьому тижні - так - менш зручна нам як клієнтам, але не бачу що тут можна пред'явити банку. Він просто скористався своїм правом показувати виплати процентів трошки по іншому. І мав по суті на це право.
Додано: Суб 18 лют, 2023 21:10
Стосовно нарахувань %% по депозиту, воно так і було, по рахунку виплати завжди проходили в робочий день, а от по балансу іноді зараховувались і в сб, і в нд. Але за правилами, якщо день для виплат випадає на вихідний, то виплата відбувається у перший робочий день.
Із-за змін в інформуванні та доопрацюванні яке ми зробили, цього разу не було сповіщення, як було раніше вночі у вихідний день.
Щодо вашого запиту на фіксування, зараз напишу вам у ПП для уточнення даних. Дякую.
/агент 007, Ярослав 🚗
Додано: Суб 18 лют, 2023 22:13
Ярославе, а я от не знаю що ви там начудили з інформуванням - але я от із здивуванням помітив що коли я собі з іншого банку відправив кошти по р2р їхнім сервісом то кошти на картку в сенсі звичайно надійшли а от ні пушу ні смс не було. Спеціально перевірив картку - пуші увімкнені - в момент операції смартфон з додатком був у зоні достатньо сталого сигналу ВайФай - тому на поганий зв'язок кивати не варто. То як це розуміти - тепер разом з повідомленням про відсотки і просто інформування по операціям по карткам знаходиться у незрозумілому стані? Чи як розуміти відсутність повідомлень від банку про здійснену операцію?
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