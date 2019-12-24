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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 633634635636

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 20:28

Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце, Sense Bank а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього.
melkh
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:03

melkh вище представник банку підтвердив, що це саме банк здійснив переналаштування внутрішніх процесів (нібито через скарги тих кого нервували нічні повідомлення - хоча у мене стоїть тип звуків безшумний - і жодних проблем). Тому сподіватись що комусь реально сьогодні відсотки капнули - думаю не варто.
Не виправдовую дії банку але хочу відмітити що і юридично і фактично банк нічого не порушив. Фактично воно і раніше зараховувалось на рахунок лише понеділком - і в цьому сенсі якраз все лишилось як було раніше. Та система що почала діяти на цьому тижні - так - менш зручна нам як клієнтам, але не бачу що тут можна пред'явити банку. Він просто скористався своїм правом показувати виплати процентів трошки по іншому. І мав по суті на це право.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 21:10

  melkh написав:Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце, Sense Bank а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього.

Стосовно нарахувань %% по депозиту, воно так і було, по рахунку виплати завжди проходили в робочий день, а от по балансу іноді зараховувались і в сб, і в нд. Але за правилами, якщо день для виплат випадає на вихідний, то виплата відбувається у перший робочий день.
Із-за змін в інформуванні та доопрацюванні яке ми зробили, цього разу не було сповіщення, як було раніше вночі у вихідний день.
Щодо вашого запиту на фіксування, зараз напишу вам у ПП для уточнення даних. Дякую.
/агент 007, Ярослав 🚗
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:13

Ярославе, а я от не знаю що ви там начудили з інформуванням - але я от із здивуванням помітив що коли я собі з іншого банку відправив кошти по р2р їхнім сервісом то кошти на картку в сенсі звичайно надійшли а от ні пушу ні смс не було. Спеціально перевірив картку - пуші увімкнені - в момент операції смартфон з додатком був у зоні достатньо сталого сигналу ВайФай - тому на поганий зв'язок кивати не варто. То як це розуміти - тепер разом з повідомленням про відсотки і просто інформування по операціям по карткам знаходиться у незрозумілому стані? Чи як розуміти відсутність повідомлень від банку про здійснену операцію?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 00:23

  mailsashachudo написав:Тут бывают представители банка? Как решить вопрос если в отделение полная халатность?
Мое письменное обращение по поводу возврата ошибочно переведенных денег на счет юридического лица месяц остается без ответа и даже не рассматривается. Онлайн поддержка (в лице Анны Томчишиной) утверждает что якобы по вине работника который не прикрепил фото моего обращения при отправке запроса. Как теперь вернуть деньги и почему работники отделения не компетентны? В течении месяца ожидания я подходил в отделение и уточнял статус рассмотрения -было получено ответ что обращение "принято и в работе, ждите".
С чего начиналось:
18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)
Моментальное обращение в поддержку пользы не принесло. Получатель в телефонном режиме отрицает факт получения денег и на диалог не идет. 20.01.2023 в отделении по адресу ул. Борщаговская 195/43 было написано письменное обращение в банк с просьбой вернуть деньги и обещано срок рассмотрения до месяца, принял работник банка Чубенко Максим. Есть копия обращения на руках с его подписью. Сегодня 18.02.23 я написал в поддержку в онлайн чат где мне сообщили что еще 2.02.23 мой вопрос отправлен назад в отделение на доработку по причине того что сотрудник не прикрепил фото моего обращения. То есть как итог -2 недели никто даже не заметил что нет фото обращения, а потом еще 2 недели работники отделения не нашли времени сообщить мне о проблеме. Спустя месяц мой вопрос даже не начали решать. Как вернуть деньги и что делать с полной халатностью работников?

Обращаться туда кому перечислили, и впредь быть внимательным. Мы не можем вернуть. Мне так сенс ответили письмом!
mihasik
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