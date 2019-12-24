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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 633634635636 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.7 5 62 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 11% 7 2- Погане. Некомпетентне. 6% 4 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 10 4- Добре. Як і повинно бути. 37% 23 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 29% 18 Всього голосів : 62 Додано: Суб 18 лют, 2023 20:28 Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце, Sense Bank а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього. melkh

Повідомлень: 802 З нами з: 14.07.10 Подякував: 7 раз. Подякували: 69 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лют, 2023 21:03 melkh вище представник банку підтвердив, що це саме банк здійснив переналаштування внутрішніх процесів (нібито через скарги тих кого нервували нічні повідомлення - хоча у мене стоїть тип звуків безшумний - і жодних проблем). Тому сподіватись що комусь реально сьогодні відсотки капнули - думаю не варто.

Не виправдовую дії банку але хочу відмітити що і юридично і фактично банк нічого не порушив. Фактично воно і раніше зараховувалось на рахунок лише понеділком - і в цьому сенсі якраз все лишилось як було раніше. Та система що почала діяти на цьому тижні - так - менш зручна нам як клієнтам, але не бачу що тут можна пред'явити банку. Він просто скористався своїм правом показувати виплати процентів трошки по іншому. І мав по суті на це право. Alien Повідомлень: 1398 З нами з: 12.01.20 Подякував: 46 раз. Подякували: 358 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лют, 2023 21:10 melkh написав: Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце, Sense Bank а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього. Ребята, підтвердіть або заперечте інформацію, що дійсно відсотки ні в кого не прийшли, в кого мали прийти в сб/нд, мені push приходив при вимкненому звукові і зігрівав серце,а тепер що?! спустилися до рівня Альянса банка, то я би знав, що потрібно ставити в Альянс і чекати на нарахування в пн, може хтось чекає дуже на виплату, а ви їх позбавляєте 2-х днів, то комуналку поламали, тепер вони пішли на зустріч і відтягнули на робочий день, зареєструйте побажання і прошу повернути нарахування в сб, як і було до цього.

Стосовно нарахувань %% по депозиту, воно так і було, по рахунку виплати завжди проходили в робочий день, а от по балансу іноді зараховувались і в сб, і в нд. Але за правилами, якщо день для виплат випадає на вихідний, то виплата відбувається у перший робочий день.

Із-за змін в інформуванні та доопрацюванні яке ми зробили, цього разу не було сповіщення, як було раніше вночі у вихідний день.

Щодо вашого запиту на фіксування, зараз напишу вам у ПП для уточнення даних. Дякую.

/агент 007, Ярослав 🚗 Стосовно нарахувань %% по депозиту, воно так і було, по рахунку виплати завжди проходили в робочий день, а от по балансу іноді зараховувались і в сб, і в нд. Але за правилами, якщо день для виплат випадає на вихідний, то виплата відбувається у перший робочий день.Із-за змін в інформуванні та доопрацюванні яке ми зробили, цього разу не було сповіщення, як було раніше вночі у вихідний день.Щодо вашого запиту на фіксування, зараз напишу вам у ПП для уточнення даних. Дякую./агент 007, Ярослав 🚗 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 11464 З нами з: 18.02.13 Подякував: 134 раз. Подякували: 1191 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 18 лют, 2023 22:13 Ярославе, а я от не знаю що ви там начудили з інформуванням - але я от із здивуванням помітив що коли я собі з іншого банку відправив кошти по р2р їхнім сервісом то кошти на картку в сенсі звичайно надійшли а от ні пушу ні смс не було. Спеціально перевірив картку - пуші увімкнені - в момент операції смартфон з додатком був у зоні достатньо сталого сигналу ВайФай - тому на поганий зв'язок кивати не варто. То як це розуміти - тепер разом з повідомленням про відсотки і просто інформування по операціям по карткам знаходиться у незрозумілому стані? Чи як розуміти відсутність повідомлень від банку про здійснену операцію? Alien Повідомлень: 1398 З нами з: 12.01.20 Подякував: 46 раз. Подякували: 358 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 19 лют, 2023 00:23 mailsashachudo написав: Тут бывают представители банка? Как решить вопрос если в отделение полная халатность?

Мое письменное обращение по поводу возврата ошибочно переведенных денег на счет юридического лица месяц остается без ответа и даже не рассматривается. Онлайн поддержка (в лице Анны Томчишиной) утверждает что якобы по вине работника который не прикрепил фото моего обращения при отправке запроса. Как теперь вернуть деньги и почему работники отделения не компетентны? В течении месяца ожидания я подходил в отделение и уточнял статус рассмотрения -было получено ответ что обращение "принято и в работе, ждите".

С чего начиналось:

18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)

Моментальное обращение в поддержку пользы не принесло. Получатель в телефонном режиме отрицает факт получения денег и на диалог не идет. 20.01.2023 в отделении по адресу ул. Борщаговская 195/43 было написано письменное обращение в банк с просьбой вернуть деньги и обещано срок рассмотрения до месяца, принял работник банка Чубенко Максим. Есть копия обращения на руках с его подписью. Сегодня 18.02.23 я написал в поддержку в онлайн чат где мне сообщили что еще 2.02.23 мой вопрос отправлен назад в отделение на доработку по причине того что сотрудник не прикрепил фото моего обращения. То есть как итог -2 недели никто даже не заметил что нет фото обращения, а потом еще 2 недели работники отделения не нашли времени сообщить мне о проблеме. Спустя месяц мой вопрос даже не начали решать. Как вернуть деньги и что делать с полной халатностью работников? Тут бывают представители банка? Как решить вопрос если в отделение полная халатность?Мое письменное обращение по поводу возврата ошибочно переведенных денег на счет юридического лица месяц остается без ответа и даже не рассматривается. Онлайн поддержка (в лице Анны Томчишиной) утверждает что якобы по вине работника который не прикрепил фото моего обращения при отправке запроса. Как теперь вернуть деньги и почему работники отделения не компетентны? В течении месяца ожидания я подходил в отделение и уточнял статус рассмотрения -было получено ответ что обращение "принято и в работе, ждите".С чего начиналось:18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)Моментальное обращение в поддержку пользы не принесло. Получатель в телефонном режиме отрицает факт получения денег и на диалог не идет. 20.01.2023 в отделении по адресу ул. Борщаговская 195/43 было написано письменное обращение в банк с просьбой вернуть деньги и обещано срок рассмотрения до месяца, принял работник банка Чубенко Максим. Есть копия обращения на руках с его подписью. Сегодня 18.02.23 я написал в поддержку в онлайн чат где мне сообщили что еще 2.02.23 мой вопрос отправлен назад в отделение на доработку по причине того что сотрудник не прикрепил фото моего обращения. То есть как итог -2 недели никто даже не заметил что нет фото обращения, а потом еще 2 недели работники отделения не нашли времени сообщить мне о проблеме. Спустя месяц мой вопрос даже не начали решать. Как вернуть деньги и что делать с полной халатностью работников?

Обращаться туда кому перечислили, и впредь быть внимательным. Мы не можем вернуть. Мне так сенс ответили письмом! Обращаться туда кому перечислили, и впредь быть внимательным. Мы не можем вернуть. Мне так сенс ответили письмом! mihasik

Повідомлень: 1265 З нами з: 26.10.11 Подякував: 29 раз. Подякували: 29 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 633634635636 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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