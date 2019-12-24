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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 08:13
mailsashachudo написав:
Тут бывают представители банка? Как решить вопрос если в отделение полная халатность?
Мое письменное обращение по поводу возврата ошибочно переведенных денег на счет юридического лица месяц остается без ответа и даже не рассматривается. Онлайн поддержка (в лице Анны Томчишиной) утверждает что якобы по вине работника который не прикрепил фото моего обращения при отправке запроса. Как теперь вернуть деньги и почему работники отделения не компетентны? В течении месяца ожидания я подходил в отделение и уточнял статус рассмотрения -было получено ответ что обращение "принято и в работе, ждите".
С чего начиналось:
18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)
Моментальное обращение в поддержку пользы не принесло. Получатель в телефонном режиме отрицает факт получения денег и на диалог не идет. 20.01.2023 в отделении по адресу ул. Борщаговская 195/43 было написано письменное обращение в банк с просьбой вернуть деньги и обещано срок рассмотрения до месяца, принял работник банка Чубенко Максим. Есть копия обращения на руках с его подписью. Сегодня 18.02.23 я написал в поддержку в онлайн чат где мне сообщили что еще 2.02.23 мой вопрос отправлен назад в отделение на доработку по причине того что сотрудник не прикрепил фото моего обращения. То есть как итог -2 недели никто даже не заметил что нет фото обращения, а потом еще 2 недели работники отделения не нашли времени сообщить мне о проблеме. Спустя месяц мой вопрос даже не начали решать. Как вернуть деньги и что делать с полной халатностью работников?
Добрий ранок! Вибачаюся, що не помітив вчора вашого повідомлення. Вже пишу вам у ПП, щодо уточнення вашої інформації.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 08:51
IMPRINTER написав:mihasik
конечно не может, если оно уже ушло.
Это понятно. Хотя я в поддержку написал в течении 15 мин после транзакции, но не суть.
Только в Сенс сказали, попробуйте сами, а если не получится, напишите нам, мы со своей стороны поможем. Я написал, Банк отписался, что ни чем не может помочь
п.с. Может кто сталкивался с Держказначейством, как вернуть ошибочно отправленную сумму?
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Додано: Нед 19 лют, 2023 09:04
mihasik написав: IMPRINTER написав:mihasik
конечно не может, если оно уже ушло.
Это понятно. Хотя я в поддержку написал в течении 15 мин после транзакции, но не суть.
Только в Сенс сказали, попробуйте сами, а если не получится, напишите нам, мы со своей стороны поможем. Я написал, Банк отписался, что ни чем не может помочь
п.с. Может кто сталкивался с Держказначейством, как вернуть ошибочно отправленную сумму?
Уточніть, а що саме за ситуація у вас виникла? Куди саме ви робили переказ?
/темний лицар, Ярослав 🦇
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Sense Bank
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Додано: Нед 19 лют, 2023 09:29
Sense Bank написав: mihasik написав: IMPRINTER написав:mihasik
конечно не может, если оно уже ушло.
Это понятно. Хотя я в поддержку написал в течении 15 мин после транзакции, но не суть.
Только в Сенс сказали, попробуйте сами, а если не получится, напишите нам, мы со своей стороны поможем. Я написал, Банк отписался, что ни чем не может помочь
п.с. Может кто сталкивался с Держказначейством, как вернуть ошибочно отправленную сумму?
Уточніть, а що саме за ситуація у вас виникла? Куди саме ви робили переказ?
/темний лицар, Ярослав 🦇
На рахунок держказначейства (за виготовлення закордонного паспорта) була помилково відправлена зайва сума.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 09:34
mihasik, це необхідно звертатися до них із заявою на повернення зайвої суми.
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