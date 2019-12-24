RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 635636637638

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 19:42

Депозит "Мобільний" на 7 днів

Доброго вечора!

Питання до представника банку або людей, які мали на практиці із цим справу. Якщо відкрити депозит на 7 днів і внести на нього кошти у суботу чи неділю, з якого дня (понеділка чи вівторка) почнуть нараховуватися відсотки?
Також, якщо депозит відкрито у неділю, коли буде дата закінчення: у наступну неділю чи понеділок, тобто коли кошти повернуться на картку?

Дякую за відповідь!
ShtormK
Журналіст форуму
 
Повідомлень: 264
З нами з: 12.05.18
Подякував: 30 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:00

  ShtormK написав:Доброго вечора!

Питання до представника банку або людей, які мали на практиці із цим справу. Якщо відкрити депозит на 7 днів і внести на нього кошти у суботу чи неділю, з якого дня (понеділка чи вівторка) почнуть нараховуватися відсотки?
Також, якщо депозит відкрито у неділю, коли буде дата закінчення: у наступну неділю чи понеділок, тобто коли кошти повернуться на картку?

Дякую за відповідь!


почнуть нараховуватися з вівторка, так відкривав валютний депозит 4 лютого(субота), дата укладання договору написано 6 лютого(понеділок), а от про повернення може бути і раніше неділі, здається було( нарахування відсотків з 12.12 по 18.12, а виплата 17 грудня)
vovabelokon99
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 05.01.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:02

Re: Sense Bank

  mailsashachudo написав:18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)


Застосунок Сенсу лайно, підтверджую... дружина поповнювала собі Київстар, коли жмакаєш на цифри буває таке що нажимаєш, а нічого не відбувається, тож вона замість того щоб ввести 160 грн випадково ввела 1160 грн - ну і кошти звісно без підтверждення відправилися Київстару. Добре що хоча б на свій мобільний пішло....

Служба підтримки сказала нічого не можемо вдіяти, КС так само каже гроші не повернемо...
Востаннє редагувалось DmitryZP в Нед 19 лют, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
DmitryZP
 
Повідомлень: 4183
З нами з: 04.11.11
Подякував: 19 раз.
Подякували: 714 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:06

mailsashachudo
Ми вже вирішуємо ваше питання з вами в чаті підтримки)
Завтра зв'яжусь із представниками цієї організації.
Але також повторю, що при оплаті комунальних платежів ви вказуєте ваші дані та особовий рахунок. В разі успішної операції кошти може повернути тільки отримувач. У вашому випадку було відмовлено у поверненні вам коштів, тому тут питання суперечне. Будемо розбиратись
/Анастасія
Востаннє редагувалось Sense Bank в Нед 19 лют, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11469
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:08

Re: Sense Bank

Так, маразматичний алгоритм, коли після натискання кожної цифри додаток відправляє дані на сервер і щось пробує собі вигадати, що робити.
Кочевник
 
Повідомлень: 2300
З нами з: 16.02.17
Подякував: 375 раз.
Подякували: 168 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:09

  ShtormK написав:Доброго вечора!

Питання до представника банку або людей, які мали на практиці із цим справу. Якщо відкрити депозит на 7 днів і внести на нього кошти у суботу чи неділю, з якого дня (понеділка чи вівторка) почнуть нараховуватися відсотки?
Також, якщо депозит відкрито у неділю, коли буде дата закінчення: у наступну неділю чи понеділок, тобто коли кошти повернуться на картку?

Дякую за відповідь!

Вноси гроші хоч у Сб, хоч у Нд., а Депозит відкривається робочим днем, тобто у Пн (1й день).
Відсотки, відповідно, почнуть нараховуватися з Вт.
В день виплати(7й день) %% теж не нараховуються, але якщо буде включена пролонгація, то %% будуть нараховані і за 7й день і 1й день наступних 7 дн. пролонгації. Ще й і ставка на пролонгації буде +2 в.п.

ПС. Можна відкрити депо поточним робочим дн. до 22:00 (а може і до 22:30) :idea:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 670 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:17

DmitryZP Баг з введенням суми вже вирішили доволі давно, оновлювали застосунок?
Така ситуація трапляється на постійній основі чи це разова ситуація?

Підтвердження кодом залежить від того довірений пристрій чи ні. Це популярна практика, щоб спростити процес платежу і випадків, коли немає зв'язку.
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11469
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:30

  DmitryZP написав:
  mailsashachudo написав:18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)


Застосунок Сенсу лайно, підтверджую... дружина поповнювала собі Київстар, коли жмакаєш на цифри буває таке що нажимаєш, а нічого не відбувається, тож вона замість того щоб ввести 160 грн випадково ввела 1160 грн - ну і кошти звісно без підтверждення відправилися Київстару. Добре що хоча б на свій мобільний пішло....

Служба підтримки сказала нічого не можемо вдіяти, КС так само каже гроші не повернемо...


как раз писал об этом недавно
viewtopic.php?p=5541635#p5541635
ну шо сказать - надо чаще пользоваться, выработается рефлекс

а Киевстар - лайно, МТС возврашает в таких случаях, да, через свой дурацкий Шарпей, с комисом, но возвращает
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5192
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 429 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 635636637638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: cohan, nnallex, ramaz і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 102, 103, 104
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1031 190413
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 15:08
Кочевник
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2929
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6377)
19.02.2023 20:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron