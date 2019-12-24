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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 19:42
Доброго вечора!
Питання до представника банку або людей, які мали на практиці із цим справу. Якщо відкрити депозит на 7 днів і внести на нього кошти у суботу чи неділю, з якого дня (понеділка чи вівторка) почнуть нараховуватися відсотки?
Також, якщо депозит відкрито у неділю, коли буде дата закінчення: у наступну неділю чи понеділок, тобто коли кошти повернуться на картку?
Дякую за відповідь!
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ShtormK
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:00
ShtormK написав:Доброго вечора!
Питання до представника банку або людей, які мали на практиці із цим справу. Якщо відкрити депозит на 7 днів і внести на нього кошти у суботу чи неділю, з якого дня (понеділка чи вівторка) почнуть нараховуватися відсотки?
Також, якщо депозит відкрито у неділю, коли буде дата закінчення: у наступну неділю чи понеділок, тобто коли кошти повернуться на картку?
Дякую за відповідь!
почнуть нараховуватися з вівторка, так відкривав валютний депозит 4 лютого(субота), дата укладання договору написано 6 лютого(понеділок), а от про повернення може бути і раніше неділі, здається було( нарахування відсотків з 12.12 по 18.12, а виплата 17 грудня)
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:02
mailsashachudo написав:
18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения
) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)
Застосунок Сенсу лайно, підтверджую... дружина поповнювала собі Київстар, коли жмакаєш на цифри буває таке що нажимаєш, а нічого не відбувається, тож вона замість того щоб ввести 160 грн випадково ввела 1160 грн - ну і кошти звісно без підтверждення
відправилися Київстару. Добре що хоча б на свій мобільний пішло....
Служба підтримки сказала нічого не можемо вдіяти, КС так само каже гроші не повернемо...
Востаннє редагувалось DmitryZP
в Нед 19 лют, 2023 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:06
mailsashachudo
Ми вже вирішуємо ваше питання з вами в чаті підтримки)
Завтра зв'яжусь із представниками цієї організації.
Але також повторю, що при оплаті комунальних платежів ви вказуєте ваші дані та особовий рахунок. В разі успішної операції кошти може повернути тільки отримувач. У вашому випадку було відмовлено у поверненні вам коштів, тому тут питання суперечне. Будемо розбиратись
/Анастасія
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Нед 19 лют, 2023 20:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:08
Так, маразматичний алгоритм, коли після натискання кожної цифри додаток відправляє дані на сервер і щось пробує собі вигадати, що робити.
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:09
ShtormK написав:Доброго вечора!
Питання до представника банку або людей, які мали на практиці із цим справу. Якщо відкрити депозит на 7 днів і внести на нього кошти у суботу чи неділю, з якого дня (понеділка чи вівторка) почнуть нараховуватися відсотки?
Також, якщо депозит відкрито у неділю, коли буде дата закінчення: у наступну неділю чи понеділок, тобто коли кошти повернуться на картку?
Дякую за відповідь!
Вноси гроші хоч у Сб, хоч у Нд., а Депозит відкривається робочим днем, тобто у Пн (1й день).
Відсотки, відповідно, почнуть нараховуватися з Вт.
В день виплати(7й день) %% теж не нараховуються, але якщо буде включена пролонгація, то %% будуть нараховані і за 7й день і 1й день наступних 7 дн. пролонгації. Ще й і ставка на пролонгації буде +2 в.п.
ПС. Можна відкрити депо поточним робочим дн. до 22:00 (а може і до 22:30)
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:17
DmitryZP Баг з введенням суми вже вирішили доволі давно, оновлювали застосунок?
Така ситуація трапляється на постійній основі чи це разова ситуація?
Підтвердження кодом залежить від того довірений пристрій чи ні. Це популярна практика, щоб спростити процес платежу і випадків, коли немає зв'язку.
/Анастасія
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Додано: Нед 19 лют, 2023 20:30
DmitryZP написав: mailsashachudo написав:
18.01.2023 в 01:05 по причине того что мобильное приложение "Сенс" заглючело при выборе кому платить за коммунальные услуги и было случайно выбрано не того получателя -деньги моментально (без запроса подтверждения
) отправились и платеж провелся на счет не известной мне домофонной компании в другом городе (в Одессе)
Застосунок Сенсу лайно, підтверджую... дружина поповнювала собі Київстар, коли жмакаєш на цифри буває таке що нажимаєш, а нічого не відбувається, тож вона замість того щоб ввести 160 грн випадково ввела 1160 грн - ну і кошти звісно без підтверждення
відправилися Київстару. Добре що хоча б на свій мобільний пішло....
Служба підтримки сказала нічого не можемо вдіяти, КС так само каже гроші не повернемо...
как раз писал об этом недавноviewtopic.php?p=5541635#p5541635
ну шо сказать - надо чаще пользоваться, выработается рефлекс
а Киевстар - лайно, МТС возврашает в таких случаях, да, через свой дурацкий Шарпей, с комисом, но возвращает
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