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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 636637638639

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Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 20:45

  Кочевник написав:Так, маразматичний алгоритм, коли після натискання кожної цифри додаток відправляє дані на сервер і щось пробує собі вигадати, що робити.

Було колись золоте правило для інтерфейсів користувача: "не втручайтесь у процес введення даних поки користувач не вкаже, що ввід завершено". Нажаль, наразі всі забули про правила, і кожен намагається "покращити" процес. Особливо стосується номерів телефона. Я майже ніде вже не можу скопіювати номер цілком зі сховища паролей, і вставити у поле номера, бо там "для зручності" п'ять полів введення, одне з яких - випадаючий список.
M-Audio
 
Повідомлень: 2752
З нами з: 23.03.11
Подякував: 539 раз.
Подякували: 389 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:18

  M-Audio написав:
  Кочевник написав:Так, маразматичний алгоритм, коли після натискання кожної цифри додаток відправляє дані на сервер і щось пробує собі вигадати, що робити.

Було колись золоте правило для інтерфейсів користувача: "не втручайтесь у процес введення даних поки користувач не вкаже, що ввід завершено". Нажаль, наразі всі забули про правила, і кожен намагається "покращити" процес. Особливо стосується номерів телефона. Я майже ніде вже не можу скопіювати номер цілком зі сховища паролей, і вставити у поле номера, бо там "для зручності" п'ять полів введення, одне з яких - випадаючий список.

Смузі затьмарює розум.
Я писав про баг, описував чому він виникає. А Сенс, чи тоді ще Альфа навіть не захотіла вникати в проблему. Порадили "перевести смартфон в тихий режим". Після цього я зрозумів, що весь зворотній зв'язок від клієнтів - то до дупи. Срати вони хотіли на клієнтів.
Кочевник
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 16.02.17
Подякував: 376 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:33

Кочевник А коли розказували та кому? Якщо можете розкажіть детальніше
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:39

  Sense Bank написав:Кочевник А коли розказували та кому? Якщо можете розкажіть детальніше
/Анастасія

Представнику банку. Тільки не пам'ятаю, чи в особистих, чи на іншому форумі. Зараз немає наснаги ще раз описувати всі ці кроки. Завтра зранку, якщо цікаво, розпишу ще раз.
Кочевник
 
Повідомлень: 2302
З нами з: 16.02.17
Подякував: 376 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лют, 2023 21:44

Кочевник Ох, я буду вдячна) Буду чекати :)
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11471
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 636637638639
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