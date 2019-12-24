|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 19 лют, 2023 20:45
Кочевник написав:
Так, маразматичний алгоритм, коли після натискання кожної цифри додаток відправляє дані на сервер і щось пробує собі вигадати, що робити.
Було колись золоте правило для інтерфейсів користувача: "не втручайтесь у процес введення даних поки користувач не вкаже, що ввід завершено". Нажаль, наразі всі забули про правила, і кожен намагається "покращити" процес. Особливо стосується номерів телефона. Я майже ніде вже не можу скопіювати номер цілком зі сховища паролей, і вставити у поле номера, бо там "для зручності" п'ять полів введення, одне з яких - випадаючий список.
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2752
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 539 раз.
- Подякували: 389 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:18
M-Audio написав: Кочевник написав:
Так, маразматичний алгоритм, коли після натискання кожної цифри додаток відправляє дані на сервер і щось пробує собі вигадати, що робити.
Було колись золоте правило для інтерфейсів користувача: "не втручайтесь у процес введення даних поки користувач не вкаже, що ввід завершено". Нажаль, наразі всі забули про правила, і кожен намагається "покращити" процес. Особливо стосується номерів телефона. Я майже ніде вже не можу скопіювати номер цілком зі сховища паролей, і вставити у поле номера, бо там "для зручності" п'ять полів введення, одне з яких - випадаючий список.
Смузі затьмарює розум.
Я писав про баг, описував чому він виникає. А Сенс, чи тоді ще Альфа навіть не захотіла вникати в проблему. Порадили "перевести смартфон в тихий режим". Після цього я зрозумів, що весь зворотній зв'язок від клієнтів - то до дупи. Срати вони хотіли на клієнтів.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2302
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:33
Кочевник А коли розказували та кому? Якщо можете розкажіть детальніше
/Анастасія
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:39
Sense Bank написав:Кочевник
А коли розказували та кому? Якщо можете розкажіть детальніше
/Анастасія
Представнику банку. Тільки не пам'ятаю, чи в особистих, чи на іншому форумі. Зараз немає наснаги ще раз описувати всі ці кроки. Завтра зранку, якщо цікаво, розпишу ще раз.
-
Кочевник
-
-
- Повідомлень: 2302
- З нами з: 16.02.17
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 168 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 19 лют, 2023 21:44
Кочевник
Ох, я буду вдячна) Буду чекати
/Анастасія
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11471
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 1191 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Нед 19 лют, 2023 22:13
@Sense Bank
1.Це правда,що паперовий документ (депозитний договір) коштує у відділенні 150 грн? І безкоштовно його отримати неможливо, хіба що у електронному вигляді (у мене вже є).
2.У вас на сайті було написано "з березня будуть нові пластикові картки".
Тобто вже з 1-2 березня при замовленні іменної картки вона буде з новим дизайном?
3.Якщо у мене є картка White (UAH іменна), чи можу я безкоштовно випустити додаткову гривневу картку? Щоб коли перша закінчиться, користуватися другою без необхідності перевипускати першу.
-
Sanyok77
-
-
- Повідомлень: 503
- З нами з: 31.08.13
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 00:14
Sanyok77 написав:
@Sense Bank
1.Це правда,що паперовий документ (депозитний договір) коштує у відділенні 150 грн? І безкоштовно його отримати неможливо, хіба що у електронному вигляді (у мене вже є).
а зачем он Вам? если открывать в отделении выдают бумажку с напечатанной черно белой печатью
хз зачем такая...
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 5197
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 103 раз.
- Подякували: 429 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 20 лют, 2023 06:49
Sanyok77 відповідаючи на повідомлення Cohan ви написали багато але жодним чином не відповіли на його питання - навіщо вам паперовий договір?
-
Alien
-
-
- Повідомлень: 1404
- З нами з: 12.01.20
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 359 раз.
-
- Профіль
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|1031
|190445
|
|
|6
|2929
|
|