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банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 637638639640

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Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 09:53

  Sense Bank написав:Кочевник Ох, я буду вдячна) Буду чекати :)
/Анастасія

Ще актуально? Виділяти 15 хвилин на опис проблеми?
Кочевник
 
Повідомлень: 2303
З нами з: 16.02.17
Подякував: 376 раз.
Подякували: 168 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:01

Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.
Что бросилось в глаза и неприятно удивило:
1. Хоть открывал его через МАБ (ну, не люблю я тыкать пальцем в телефон без крайней нужды), там он сразу не появился (а появился только примерно через час). Понимаю, что МАБ умирает, но... раньше он появлялся почти сразу. Опять "улучшили", да?

2. Зашел (не увидев депозита в МАБ) в приложение Sense, нашел "Депозиты" (того, кто так размещал, я бы лично отдельно "премировал", чтобы меньше таких "креативщиков" плодилось). Вижу: тут есть, но! Включена автопролонгация, и выключить ее нельзя. Я автопролонгацию никогда не включаю, да тут и не было поля для ее включения (когда открывал).
Все мои попытки ее выключить успехом не увенчались. Пришлось стучать в этот дебильный чат на телефоне, и только когда подключился "живой человек" - она выключила мне эту автопролонгацию. На все это ушло еще 20 минут.

Ребята, если поставлена цель распугать и разогнать всех клиентов с деньгами, вы идете по правильному пути!
Я лично 10 раз подумаю, стоит ли у вас открывать новые депозиты. А когда закончится большой старый в валюте (о, это еще предстоит процедура получения) - заберу все и оставлю только пакетки и кредитки.
Искатель
 
Повідомлень: 5774
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:04

  Sanyok77 написав:@Sense Bank
1.Це правда,що паперовий документ (депозитний договір) коштує у відділенні 150 грн? І безкоштовно його отримати неможливо, хіба що у електронному вигляді (у мене вже є).
2.У вас на сайті було написано "з березня будуть нові пластикові картки".
Тобто вже з 1-2 березня при замовленні іменної картки вона буде з новим дизайном?
3.Якщо у мене є картка White (UAH іменна), чи можу я безкоштовно випустити додаткову гривневу картку? Щоб коли перша закінчиться, користуватися другою без необхідності перевипускати першу.

1. Можемо безкоштовно роздрукувати акцепт, але він аналогічний до електронного
2. Пластик Visa Signature в пакеті BLACK (валюта UAH) замовлений з 27.01.23 випускається в стандартному дизайні з оновленим логотипом від Sense Bank. З приводу інших карток, точних дат ще не було оголошено, тому про старт з 1-2 поки що обіцяти не будемо :wink:
3. Звісно, можна і так, але випуск картки на новий термін доступний за місяць до кінця попередньої. Тобто можна завжди мати активну картку і без додаткових

^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11472
З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 10:05

В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что:
1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.

2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
Девушка из чата поддержка сказала, что "выключить могут только они".

Это специально сделано? А вы не офигели часом?
Искатель
 
Повідомлень: 5774
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
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6
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2
  #<1 ... 637638639640
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