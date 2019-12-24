Додано: Пон 20 лют, 2023 10:01

Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.

Что бросилось в глаза и неприятно удивило:

1. Хоть открывал его через МАБ (ну, не люблю я тыкать пальцем в телефон без крайней нужды), там он сразу не появился (а появился только примерно через час). Понимаю, что МАБ умирает, но... раньше он появлялся почти сразу. Опять "улучшили", да?



2. Зашел (не увидев депозита в МАБ) в приложение Sense, нашел "Депозиты" (того, кто так размещал, я бы лично отдельно "премировал", чтобы меньше таких "креативщиков" плодилось). Вижу: тут есть, но! Включена автопролонгация, и выключить ее нельзя. Я автопролонгацию никогда не включаю, да тут и не было поля для ее включения (когда открывал).

Все мои попытки ее выключить успехом не увенчались. Пришлось стучать в этот дебильный чат на телефоне, и только когда подключился "живой человек" - она выключила мне эту автопролонгацию. На все это ушло еще 20 минут.



Ребята, если поставлена цель распугать и разогнать всех клиентов с деньгами, вы идете по правильному пути!

Я лично 10 раз подумаю, стоит ли у вас открывать новые депозиты. А когда закончится большой старый в валюте (о, это еще предстоит процедура получения) - заберу все и оставлю только пакетки и кредитки.