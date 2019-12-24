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Додано: Пон 20 лют, 2023 09:53
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:01
Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.
Что бросилось в глаза и неприятно удивило:
1. Хоть открывал его через МАБ (ну, не люблю я тыкать пальцем в телефон без крайней нужды), там он сразу не появился (а появился только примерно через час). Понимаю, что МАБ умирает, но... раньше он появлялся почти сразу. Опять "улучшили", да?
2. Зашел (не увидев депозита в МАБ) в приложение Sense, нашел "Депозиты" (того, кто так размещал, я бы лично отдельно "премировал", чтобы меньше таких "креативщиков" плодилось). Вижу: тут есть, но! Включена автопролонгация, и выключить ее нельзя. Я автопролонгацию никогда не включаю, да тут и не было поля для ее включения (когда открывал).
Все мои попытки ее выключить успехом не увенчались. Пришлось стучать в этот дебильный чат на телефоне, и только когда подключился "живой человек" - она выключила мне эту автопролонгацию. На все это ушло еще 20 минут.
Ребята, если поставлена цель распугать и разогнать всех клиентов с деньгами, вы идете по правильному пути!
Я лично 10 раз подумаю, стоит ли у вас открывать новые депозиты. А когда закончится большой старый в валюте (о, это еще предстоит процедура получения) - заберу все и оставлю только пакетки и кредитки.
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:04
1. Можемо безкоштовно роздрукувати акцепт, але він аналогічний до електронного
2. Пластик Visa Signature в пакеті BLACK (валюта UAH) замовлений з 27.01.23 випускається в стандартному дизайні з оновленим логотипом від Sense Bank. З приводу інших карток, точних дат ще не було оголошено, тому про старт з 1-2 поки що обіцяти не будемо
3. Звісно, можна і так, але випуск картки на новий термін доступний за місяць до кінця попередньої. Тобто можна завжди мати активну картку і без додаткових
^Богдан
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:05
В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что:
1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.
2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
Девушка из чата поддержка сказала, что "выключить могут только они".
Это специально сделано? А вы не офигели часом?
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