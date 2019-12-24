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Додано: Пон 20 лют, 2023 09:53
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:01
Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.
Что бросилось в глаза и неприятно удивило:
1. Хоть открывал его через МАБ (ну, не люблю я тыкать пальцем в телефон без крайней нужды), там он сразу не появился (а появился только примерно через час). Понимаю, что МАБ умирает, но... раньше он появлялся почти сразу. Опять "улучшили", да?
2. Зашел (не увидев депозита в МАБ) в приложение Sense, нашел "Депозиты" (того, кто так размещал, я бы лично отдельно "премировал", чтобы меньше таких "креативщиков" плодилось). Вижу: тут есть, но! Включена автопролонгация, и выключить ее нельзя. Я автопролонгацию никогда не включаю, да тут и не было поля для ее включения (когда открывал).
Все мои попытки ее выключить успехом не увенчались. Пришлось стучать в этот дебильный чат на телефоне, и только когда подключился "живой человек" - она выключила мне эту автопролонгацию. На все это ушло еще 20 минут.
Ребята, если поставлена цель распугать и разогнать всех клиентов с деньгами, вы идете по правильному пути!
Я лично 10 раз подумаю, стоит ли у вас открывать новые депозиты. А когда закончится большой старый в валюте (о, это еще предстоит процедура получения) - заберу все и оставлю только пакетки и кредитки.
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:04
1. Можемо безкоштовно роздрукувати акцепт, але він аналогічний до електронного
2. Пластик Visa Signature в пакеті BLACK (валюта UAH) замовлений з 27.01.23 випускається в стандартному дизайні з оновленим логотипом від Sense Bank. З приводу інших карток, точних дат ще не було оголошено, тому про старт з 1-2 поки що обіцяти не будемо
3. Звісно, можна і так, але випуск картки на новий термін доступний за місяць до кінця попередньої. Тобто можна завжди мати активну картку і без додаткових
^Богдан
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:05
В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что:
1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.
2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
Девушка из чата поддержка сказала, что "выключить могут только они".
Это специально сделано? А вы не офигели часом?
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:30
Під час оформлення депозиту є пункт "Автопролонгації" з активним бігунком спочатку, але вже на цьому етапі ви можете його деактивувати. В додатку вже по оформленому достатньо деактивувати і підтвердити це, статус пролонгації може не оновитись, але достатньо пере зайти. Вимкнути можна не пізніше, ніж за один день, до дати пролонгації
^Богдан
Додано: Пон 20 лют, 2023 10:32
Re: Sense Bank
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:05
Re: Sense Bank
И када вы игрались, до 9:00 или после? У Алки самое противное время эт с 6:00 до 9:00...в это время все проводится с тормозами.. дето до 11..12:00. Потом все боль-мень фурычит.
У меня -- любителя все делать в обед, куча Мабильных открывается на ура (даже в раЁне 22:00!) Пролонгацию можно отключить при открытии или через 1..2ч после открытия, када все устаканится. И таки в Сенсе все это теперь делается гораздо лучше МАБа
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:23
Re: Sense Bank
Через сколько дней после окончания гривневого, мобильного депозита можно его снять? 5 или 10?
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:45
противоречия не находите? неотключаемая пролонгация - это уже не 7 дней
не все же идиоты
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