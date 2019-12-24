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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 11:59
Sense Bank написав:DmitryZP
Баг з введенням суми вже вирішили доволі давно, оновлювали застосунок?
Така ситуація трапляється на постійній основі чи це разова ситуація?
Підтвердження кодом залежить від того довірений пристрій чи ні. Це популярна практика, щоб спростити процес платежу і випадків, коли немає зв'язку.
/Анастасія
так, додаток оновлений до останньої версії
якщо немає підтвердження з кодом МАЄ БУТИ окрема сторінка де буде все що введено клієнтом без можлимості виправити щоб можна було перевірити дані ПЕРЕД відправкою у роботу (ну і звісно посилання на попередній шаг для внесення правок якщо побачили помилку). Тож питання не у вводі коду, а у потенційній можливості зробити помилку на попередньому етапі
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DmitryZP
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:14
Искатель написав:
Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
эту болячку еще на пушах проходил. не сразу ему доходит что статус переключателя изменен. нужно не сразу проверять сработало или нет а через время.
так что вполне могло быть что работает - просто нужно подождать
ЗЫ
и таки да - много функционала в МАБе нет. так что приходится заходить в мобайл и там как говорится допиливать напильником.
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:33
Sense Bank написав: Искатель написав:
В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что:
1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.
2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
Это специально сделано? А вы не офигели часом?
Під час оформлення депозиту є пункт "Автопролонгації" з активним бігунком спочатку, але вже на цьому етапі ви можете його деактивувати. В додатку вже по оформленому достатньо деактивувати і підтвердити це, статус пролонгації може не оновитись, але достатньо пере зайти. Вимкнути можна не пізніше, ніж за один день, до дати пролонгації
^Богдан
Я правильно зрозумів, що вже є новий пластик, бо мати блек в дизайні тревел незручно
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:57
Sense Bank написав: Искатель написав:
В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что:
1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.
2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
Это специально сделано? А вы не офигели часом?
Під час оформлення депозиту є пункт "Автопролонгації" з активним бігунком спочатку, але вже на цьому етапі ви можете його деактивувати. В додатку вже по оформленому достатньо деактивувати і підтвердити це, статус пролонгації може не оновитись, але достатньо пере зайти. Вимкнути можна не пізніше, ніж за один день, до дати пролонгації
^Богдан
Тут досить незручний двигун форумний, але якщо принципово, я можу додати скріншоти, що мені відповідала дівчинка із служби підтримки.
Було чітко сказано, що я сам не можу переключити, і що встановлене за замовчанням.
А взагалі навіщо встановлювати автопролонгацію за замовчанням? Неуважних клієнтів ловити?
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Искатель
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Додано: Пон 20 лют, 2023 12:59
Amethyst написав: Искатель написав:
Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.
И када вы игрались, до 9:00 или после? У Алки самое противное время эт с 6:00 до 9:00...в это время все проводится с тормозами.. дето до 11..12:00. Потом все боль-мень фурычит.
У меня -- любителя все делать в обед, куча Мабильных открывается на ура (даже в раЁне 22:00!) Пролонгацию можно отключить при открытии или через 1..2ч после открытия, када все устаканится. И таки в Сенсе все это теперь делается гораздо лучше МАБа
С 9 до 10 игрался.
Ну, не знаю, Вашему авторитету доверяю целиком и полностью.
Открывал через МАБ, я - представитель старшего поколения, которое не любит без нужды в телефон пальцем тыкать. Мне тут привычнее. Не обратил внимание, возможно, а может, и не было там флажка на этапе открытия.
Да, сразу же начал пытаться выключить
ОК, попробую в будущем еще раз. Стало любопытно.
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Искатель
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:01
cohan написав: Искатель написав:
Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.
Искатель написав:
2.Я сам не мог никак ее отключить.
Девушка из чата поддержка сказала, что "выключить могут только они".
противоречия не находите? неотключаемая пролонгация - это уже не 7 дней
не все же идиоты
Еще раз перечитайте все, что я написал. "Мобильный". На 7 дней. С возможностью автопролонгации. Сам отключить не смог, отключили на горячей линии.
Что не так, дружище?
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:14
Искатель написав: cohan написав: Искатель написав:
Сегодня решил поиграться с "Мобильным" депозитом (тут упоминали его на выходных) и открыл на 7 дней.
Искатель написав:
2.Я сам не мог никак ее отключить.
Девушка из чата поддержка сказала, что "выключить могут только они".
противоречия не находите? неотключаемая пролонгация - это уже не 7 дней
не все же идиоты
Еще раз перечитайте все, что я написал. "Мобильный". На 7 дней. С возможностью автопролонгации. Сам отключить не смог, отключили на горячей линии.
Что не так, дружище?
ну не могу поверить, что Альфа сделала неотключаемую пролонгацию, скорее проблемы с приложением
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cohan
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:19
ukr0014959 написав:
Я правильно зрозумів, що вже є новий пластик, бо мати блек в дизайні тревел незручно
Так
^Богдан
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Додано: Пон 20 лют, 2023 13:20
Искатель написав:
Тут досить незручний двигун форумний, але якщо принципово, я можу додати скріншоти, що мені відповідала дівчинка із служби підтримки.
Було чітко сказано, що я сам не можу переключити, і що встановлене за замовчанням.
А взагалі навіщо встановлювати автопролонгацію за замовчанням? Неуважних клієнтів ловити?
Достатньо вашого фінансового номера в особисті, зараз напишу вам
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