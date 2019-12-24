RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:20

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Тут досить незручний двигун форумний, але якщо принципово, я можу додати скріншоти, що мені відповідала дівчинка із служби підтримки.
Було чітко сказано, що я сам не можу переключити, і що встановлене за замовчанням.
А взагалі навіщо встановлювати автопролонгацію за замовчанням? Неуважних клієнтів ловити?

Достатньо вашого фінансового номера в особисті, зараз напишу вам ;)

^Богдан

Я Вам ИПН написал, он уникальный :)
ОК, раз мне тут не верят... показываю фрагмент переписки:
https://ibb.co/L9X3HJt

P.S. А кто на форуме сломал хостинг картинок?...
Искатель
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 22.02.16
Подякував: 906 раз.
Подякували: 4697 раз.
 
Профіль
6
13
2
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:23

Re: Sense Bank

  Искатель написав:показываю фрагмент переписки

да то у вас інет нормально не працював :)
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3648
З нами з: 05.05.21
Подякував: 238 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
1
9
  #<1 ... 639640641642
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy1111, Кочевник і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 102, 103, 104
Фантом » Вів 24 гру, 2019 14:30
1031 190461
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 лют, 2023 15:08
Кочевник
Universal Bank
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 10:52
6 2931
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 лис, 2022 11:49
Assistant_Portal

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3824)
20.02.2023 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.