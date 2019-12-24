Искатель написав:Тут досить незручний двигун форумний, але якщо принципово, я можу додати скріншоти, що мені відповідала дівчинка із служби підтримки. Було чітко сказано, що я сам не можу переключити, і що встановлене за замовчанням. А взагалі навіщо встановлювати автопролонгацію за замовчанням? Неуважних клієнтів ловити?
Достатньо вашого фінансового номера в особисті, зараз напишу вам
^Богдан
Я Вам ИПН написал, он уникальный ОК, раз мне тут не верят... показываю фрагмент переписки: https://ibb.co/L9X3HJt