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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 639640641642

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 62
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
37%
23
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 62
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:20

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:Тут досить незручний двигун форумний, але якщо принципово, я можу додати скріншоти, що мені відповідала дівчинка із служби підтримки.
Було чітко сказано, що я сам не можу переключити, і що встановлене за замовчанням.
А взагалі навіщо встановлювати автопролонгацію за замовчанням? Неуважних клієнтів ловити?

Достатньо вашого фінансового номера в особисті, зараз напишу вам ;)

^Богдан

Я Вам ИПН написал, он уникальный :)
ОК, раз мне тут не верят... показываю фрагмент переписки:
https://ibb.co/L9X3HJt

P.S. А кто на форуме сломал хостинг картинок?...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 14:23

Re: Sense Bank

  Искатель написав:показываю фрагмент переписки

да то у вас інет нормально не працював :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 15:34

Искатель
уже появился переключатель пролонгации. оперативненько. 8)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 16:42

Sense Bank Мы точно не указывали "особовий рахунок" -его подтянуло автоматом непонятно каким образом. Честно говоря был в шоке от ситуации, тем более без подтверждения ушла оплата получателю которому никогда ранее ничего не платил. А теперь получатель к тому же отрицает факт получения денег и я даже не знаю как доказать правоту.
mailsashachudo
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:37

mailsashachudo
Тут точно потрібно більше деталей, тому пишемо вам у особисті повідомлення :shock:

Марі♥
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:12

Re: Sense Bank

Колеги, нагадайте будь ласка де дивитись актуальні ліміти алли на сеп/п2п на день/місяць?
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 18:23

korovas2 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360 - Ось тут можете слідкувати за лімітами застосунку. Окремо по картці ліміти ви можете переглянути в самому Sense
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
 
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З нами з: 18.02.13
Подякував: 134 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
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