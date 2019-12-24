Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лют, 2023 14:20
Sense Bank написав: Искатель написав:
Тут досить незручний двигун форумний, але якщо принципово, я можу додати скріншоти, що мені відповідала дівчинка із служби підтримки.
Було чітко сказано, що я сам не можу переключити, і що встановлене за замовчанням.
А взагалі навіщо встановлювати автопролонгацію за замовчанням? Неуважних клієнтів ловити?
Достатньо вашого фінансового номера в особисті, зараз напишу вам
^Богдан
Я Вам ИПН написал, он уникальный
ОК, раз мне тут не верят... показываю фрагмент переписки:
https://ibb.co/L9X3HJt
P.S. А кто на форуме сломал хостинг картинок?...
Искатель
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Додано: Пон 20 лют, 2023 14:23
Искатель написав:
показываю фрагмент переписки
да то у вас інет нормально не працював
Amethyst
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Додано: Пон 20 лют, 2023 15:34
Искатель
уже появился переключатель пролонгации. оперативненько.
mephala
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Додано: Пон 20 лют, 2023 16:42
Sense Bank Мы точно не указывали "особовий рахунок" -его подтянуло автоматом непонятно каким образом. Честно говоря был в шоке от ситуации, тем более без подтверждения ушла оплата получателю которому никогда ранее ничего не платил. А теперь получатель к тому же отрицает факт получения денег и я даже не знаю как доказать правоту.
mailsashachudo
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Додано: Пон 20 лют, 2023 17:37
mailsashachudo
Тут точно потрібно більше деталей, тому пишемо вам у особисті повідомлення
Марі♥
Sense Bank
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Додано: Пон 20 лют, 2023 18:12
Колеги, нагадайте будь ласка де дивитись актуальні ліміти алли на сеп/п2п на день/місяць?
korovas2
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Додано: Пон 20 лют, 2023 18:23
korovas2 https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0017189360
- Ось тут можете слідкувати за лімітами застосунку. Окремо по картці ліміти ви можете переглянути в самому Sense
/Анастасія
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:13
Alien написав: Sanyok77
відповідаючи на повідомлення
Cohan
ви написали багато але жодним чином не відповіли на його питання - навіщо вам паперовий договір?
Для подстраховки. Ранее тот же monobank бесплатно присылал депозитный договор с синей печатью и подписью. Я из-за 5000 - 10 000 грн депозита не стал бы просить бумажную копию.
Sanyok77
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:32
Sanyok77 написав:
тот же monobank бесплатно присылал депозитный договор с синей печатью и подписью
Те договора что присылал монобанк - просто распечатка на цветном принтере.
ramaz
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Додано: Пон 20 лют, 2023 20:36
Sense Bank Мой вопрос решен другим представителем банка (Анастасией), спасибо форуму!
mailsashachudo
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