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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 640641642643

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 20:39

mailsashachudo Пишіть якщо будуть питання :)
/Анастасія
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 20:59

  Alien написав:Ярославе, а я от не знаю що ви там начудили з інформуванням - але я от із здивуванням помітив що коли я собі з іншого банку відправив кошти по р2р їхнім сервісом то кошти на картку в сенсі звичайно надійшли а от ні пушу ні смс не було. Спеціально перевірив картку - пуші увімкнені - в момент операції смартфон з додатком був у зоні достатньо сталого сигналу ВайФай - тому на поганий зв'язок кивати не варто. То як це розуміти - тепер разом з повідомленням про відсотки і просто інформування по операціям по карткам знаходиться у незрозумілому стані? Чи як розуміти відсутність повідомлень від банку про здійснену операцію?

..) вітаю ...ну як то кажуть ваш "момент" то теж турбота про клієнта :D ну навіщо його турбувати смсками про надходження коштів ? та й взагалі - банк дуже турбується про фінансову стабільність клієнта , тому про надходження не сповіщає...а то ще клієнт візьме та й витратить :lol: а так - кошти збережені , бо клієнт про них незнає. Все для зручності клієнта ))
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:13

  Sense Bank написав:
  Искатель написав:В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что:
1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.

2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено".
Это специально сделано? А вы не офигели часом?

Під час оформлення депозиту є пункт "Автопролонгації" з активним бігунком спочатку, але вже на цьому етапі ви можете його деактивувати. В додатку вже по оформленому достатньо деактивувати і підтвердити це, статус пролонгації може не оновитись, але достатньо пере зайти. Вимкнути можна не пізніше, ніж за один день, до дати пролонгації

^Богдан

ви знаєте як це називається ??? ви шукаєте неуважних і створюєте їм проблеми...за замовчуванням НІЯКИХ ПРОЛОНГАЦІЙ не повинно бути ввімкнуто , це клієнт вирішує при виборі , а не навпаки . Такий підхід впринципі невірний і до того ж вводить в оману клієнта ...ну те що це вплине на вашу репутацію очевидно вас не хвилює...Встановіть правильний алгоритм : вибір депозиту , термін , і якщо клієнт вважає за потрібне - вкл. пролангацію
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:17

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:ПС. Кстати, от вспомнил. По этому поводу ругали переключалку у ГазМяса. Так там теперь она лучше Сенса работает

так ото ж...та сама уйня була...поки не винесли мізки банку - то пімпочка була , а користуватись можливості - ні...все один в один...і в випадковості я невірю )
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:20

  -VICTOR- написав:за замовчуванням НІЯКИХ ПРОЛОНГАЦІЙ не повинно бути ввімкнуто , це клієнт вирішує при виборі , а не навпаки .

Всё верно. Клиент, когда выбирает банк для депозита, раз оно ему надо, оформляется в том банке, где автопролонгация выключена. Тяжко такому клиенту в Украине. где умолчательная автопролонгация включена у подавляющего количества банков (а, например, у Привата ещё и отключить её можно не более чем за месяц до конца депо), но это уже его выбор и его нужно уважать. Не ясно только что этот клиент делает в этой теме :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:30

  -VICTOR- написав:ви знаєте як це називається ??? ви шукаєте неуважних і створюєте їм проблеми...за замовчуванням НІЯКИХ ПРОЛОНГАЦІЙ не повинно бути ввімкнуто , це клієнт вирішує при виборі , а не навпаки . Такий підхід впринципі невірний і до того ж вводить в оману клієнта ...ну те що це вплине на вашу репутацію очевидно вас не хвилює...Встановіть правильний алгоритм : вибір депозиту , термін , і якщо клієнт вважає за потрібне - вкл. пролангацію

Швидше за все не зовсім однозначно пояснив це питання. При оформленні депозиту, по якому передбачено пролонгацію ви обираєте: оформити його з пролонгацією чи без неї. "За замовченням" з пролонгацією від буде тільки якщо пропустити всі етапи оформлення.

Тобто немає такого варіанту, що ви оформлюєте депозит, а додаток не дасть вибору: підключити пролонгацію чи ні.

^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11480
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Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 21:45

Sense Bank автопролонгація повинна ввімкнутись тільки в тому випадку якщо клієнт до цієї дії приклався...а не ви йому "сервіс" надаєте якщо він всі пункти не продивися...ще раз кажу - то все вильється вам у репутаційні втрати. Тут мені не так давно ваші колеги дзвонили з пропозицією оформити депозит..ну вони все би і нічого . наприклад конвертаційний ...але ж я їм пояснив , що в звязку з політикою утримання коштів після закінчення депо ( замовлення готівки і чекати 10 днів) мене такий хокей невлаштовує , тому вибір нажаль не на користь вашого банку поки така ситуація буде тривати... піти відкрити депо є куди ...
-VICTOR-
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