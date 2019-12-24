Alien написав:Ярославе, а я от не знаю що ви там начудили з інформуванням - але я от із здивуванням помітив що коли я собі з іншого банку відправив кошти по р2р їхнім сервісом то кошти на картку в сенсі звичайно надійшли а от ні пушу ні смс не було. Спеціально перевірив картку - пуші увімкнені - в момент операції смартфон з додатком був у зоні достатньо сталого сигналу ВайФай - тому на поганий зв'язок кивати не варто. То як це розуміти - тепер разом з повідомленням про відсотки і просто інформування по операціям по карткам знаходиться у незрозумілому стані? Чи як розуміти відсутність повідомлень від банку про здійснену операцію?
..) вітаю ...ну як то кажуть ваш "момент" то теж турбота про клієнта ну навіщо його турбувати смсками про надходження коштів ? та й взагалі - банк дуже турбується про фінансову стабільність клієнта , тому про надходження не сповіщає...а то ще клієнт візьме та й витратить а так - кошти збережені , бо клієнт про них незнає. Все для зручності клієнта ))
Искатель написав:В продолжение истории. Девочка из чата поддержки сказала, что: 1. Автопролонгация "подключается по умолчанию". Круто! Например, я положил деньги, чтобы через неделю погасить ими кредитки в других банках. Если б я не заметил автопролонгацию, через неделю я бы решал задачу: где взять гривну на погашение, в то время, как мои деньги "заморозились" еще на 7 дней, пусть и уже под 14%.
2.Я сам не мог никак ее отключить. От слова "совсем". Я делаю "выключить" (бегунок двигаю), а он (бегунок) возвращается в положение "включено". Это специально сделано? А вы не офигели часом?
Під час оформлення депозиту є пункт "Автопролонгації" з активним бігунком спочатку, але вже на цьому етапі ви можете його деактивувати. В додатку вже по оформленому достатньо деактивувати і підтвердити це, статус пролонгації може не оновитись, але достатньо пере зайти. Вимкнути можна не пізніше, ніж за один день, до дати пролонгації
^Богдан
ви знаєте як це називається ??? ви шукаєте неуважних і створюєте їм проблеми...за замовчуванням НІЯКИХ ПРОЛОНГАЦІЙ не повинно бути ввімкнуто , це клієнт вирішує при виборі , а не навпаки . Такий підхід впринципі невірний і до того ж вводить в оману клієнта ...ну те що це вплине на вашу репутацію очевидно вас не хвилює...Встановіть правильний алгоритм : вибір депозиту , термін , і якщо клієнт вважає за потрібне - вкл. пролангацію
-VICTOR- написав:за замовчуванням НІЯКИХ ПРОЛОНГАЦІЙ не повинно бути ввімкнуто , це клієнт вирішує при виборі , а не навпаки .
Всё верно. Клиент, когда выбирает банк для депозита, раз оно ему надо, оформляется в том банке, где автопролонгация выключена. Тяжко такому клиенту в Украине. где умолчательная автопролонгация включена у подавляющего количества банков (а, например, у Привата ещё и отключить её можно не более чем за месяц до конца депо), но это уже его выбор и его нужно уважать. Не ясно только что этот клиент делает в этой теме
-VICTOR- написав:ви знаєте як це називається ??? ви шукаєте неуважних і створюєте їм проблеми...за замовчуванням НІЯКИХ ПРОЛОНГАЦІЙ не повинно бути ввімкнуто , це клієнт вирішує при виборі , а не навпаки . Такий підхід впринципі невірний і до того ж вводить в оману клієнта ...ну те що це вплине на вашу репутацію очевидно вас не хвилює...Встановіть правильний алгоритм : вибір депозиту , термін , і якщо клієнт вважає за потрібне - вкл. пролангацію
Швидше за все не зовсім однозначно пояснив це питання. При оформленні депозиту, по якому передбачено пролонгацію ви обираєте: оформити його з пролонгацією чи без неї. "За замовченням" з пролонгацією від буде тільки якщо пропустити всі етапи оформлення.
Тобто немає такого варіанту, що ви оформлюєте депозит, а додаток не дасть вибору: підключити пролонгацію чи ні.
Sense Bank автопролонгація повинна ввімкнутись тільки в тому випадку якщо клієнт до цієї дії приклався...а не ви йому "сервіс" надаєте якщо він всі пункти не продивися...ще раз кажу - то все вильється вам у репутаційні втрати. Тут мені не так давно ваші колеги дзвонили з пропозицією оформити депозит..ну вони все би і нічого . наприклад конвертаційний ...але ж я їм пояснив , що в звязку з політикою утримання коштів після закінчення депо ( замовлення готівки і чекати 10 днів) мене такий хокей невлаштовує , тому вибір нажаль не на користь вашого банку поки така ситуація буде тривати... піти відкрити депо є куди ...
-VICTOR- написав: автопролонгація повинна ввімкнутись тільки в тому випадку якщо клієнт до цієї дії приклався...а не ви йому "сервіс" надаєте якщо він всі пункти не продивися...
а чому саме повинно бути вимкнено по замовчуванню? якщо банк надає можливість керування цією опцією не розумію в чому складність вимкнути. коли банк по замовчуванню вам пропонує 12 місяців для депозиту ви ж не галасуєте а просто змінюєте строк на той який вам потрібний...
-VICTOR- написав:Тут мені не так давно ваші колеги дзвонили з пропозицією оформити депозит..ну вони все би і нічого . наприклад конвертаційний ...але ж я їм пояснив , що в звязку з політикою утримання коштів після закінчення депо ( замовлення готівки і чекати 10 днів) мене такий хокей невлаштовує , тому вибір нажаль не на користь вашого банку поки така ситуація буде тривати... піти відкрити депо є куди ...
все залежить від кількості ваших коштів. якщо коштів на 2-3 банки то дійно є вибір кращий. але алла не найгірший варіант навіть з їхнім 10 денним замовленням. по моїм прикидкам десь на 15 місці серед 40 банків.
-VICTOR- написав: автопролонгація повинна ввімкнутись тільки в тому випадку якщо клієнт до цієї дії приклався...а не ви йому "сервіс" надаєте якщо він всі пункти не продивися...
а чому саме повинно бути вимкнено по замовчуванню? якщо банк надає можливість керування цією опцією не розумію в чому складність вимкнути. коли банк по замовчуванню вам пропонує 12 місяців для депозиту ви ж не галасуєте а просто змінюєте строк на той який вам потрібний...
А от дійсно. Пан -VICTOR-, Алка чесно вказала в Iстотних хар-ках: 20 Автоматичне продовження строку дії договору банків- ського вкладу (депозиту) згідно з умовами договору - Так! ...Хоча у самій Заманусі вказано: Автопролонгація -- допускається необмежену кількість разів за ставкою, яка діє в період пролонгації вкладу. Тобто тута типа це є опція, яку мона допустити, а не примусово виключити. Ну Замануха на те і замануха З Алкою завжди було весело