Так. Якщо бажаєте повернути тариф обслуговування, яким ви користувалися до встановлення тарифу «Розширений ++»:
— зверніться до онлайн-чату або відеочату в Sense SuperApp;
— зателефонуйте до контакт-центру 0 800 50 20 50."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01
Re: Sense Bank
Кто в курсе шо це таке
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:10
Re: Sense Bank
Комфорт ФГВФО для виплат зараз оформлюють?
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:29
Re: Sense Bank
Нет, и те которые выпускались ранее по окончании срока карты переводились на вайт
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:45
так ви самі собі відповіли...) клієнт а не банк вибирає строк , пролонгація це ще один термін , ще одна послуга - і саме клієнт має її потрібність визначати . Так вище писали про якісь проблеми з відключенням- я вірю....те саме було на початку в Укргазі .після численних матюків в адресу банки - кнопку зробили доступною клієнту до управління
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