Так. Якщо бажаєте повернути тариф обслуговування, яким ви користувалися до встановлення тарифу «Розширений ++»:
— зверніться до онлайн-чату або відеочату в Sense SuperApp;
— зателефонуйте до контакт-центру 0 800 50 20 50."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01
Re: Sense Bank
Кто в курсе шо це таке
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:10
Re: Sense Bank
Комфорт ФГВФО для виплат зараз оформлюють?
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:29
Re: Sense Bank
Нет, и те которые выпускались ранее по окончании срока карты переводились на вайт
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:45
так ви самі собі відповіли...) клієнт а не банк вибирає строк , пролонгація це ще один термін , ще одна послуга - і саме клієнт має її потрібність визначати . Так вище писали про якісь проблеми з відключенням- я вірю....те саме було на початку в Укргазі .після численних матюків в адресу банки - кнопку зробили доступною клієнту до управління
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:47
Amethyst та ну звісно )..знаємо ,що потрібно слідкувати за смузістами пильно
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:57
Неет, не "клиент выбирает срок", а "клиент имеет возможность поменять срок с умолчательных 12 месяцев на какой-то другой". Клиент точно так же имеет возможность поменять пролонгацию с умолчательно разрешённой на другую. Так что все выборы сделаны в одном стиле. Да, можно было бы организовать в стиле, что клиент обязан по каждому пункту явно указать что ему надо и никаких умолчаний. Но пока не так. Тем не менее, у клиента всё ещё есть вариант уйти в другой банк, которому "дорога репутация" и он заставляет каждого всё указывать явно
И да, писали про проблемы отключения уже после того, как депозит заключён, а это уже совсем другая возможность. Я бы для "сохранения репутации" её не давал: заключён на определённых условиях, так заключён. А то что это за бардак, нестабильность и несолидность?
Додано: Сер 22 лют, 2023 21:23
"Розширений ++" це тариф послуг за кредитною карткою. Можливість прискореного розгляду заяв банком на компенсацію, в разі несанкціонованого використання картки третіми особами та розгляду заяв на прощення заборгованості за кредитною карткою та інше.
Більше інформації по тарифам послуг, як завжди, маємо в БЗ:
/капітан Підтримка, Ярослав
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