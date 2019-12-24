Так. Якщо бажаєте повернути тариф обслуговування, яким ви користувалися до встановлення тарифу «Розширений ++»:
— зверніться до онлайн-чату або відеочату в Sense SuperApp;
— зателефонуйте до контакт-центру 0 800 50 20 50."
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01
Re: Sense Bank
Кто в курсе шо це таке
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:10
Re: Sense Bank
Комфорт ФГВФО для виплат зараз оформлюють?
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:29
Re: Sense Bank
Нет, и те которые выпускались ранее по окончании срока карты переводились на вайт
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:45
так ви самі собі відповіли...) клієнт а не банк вибирає строк , пролонгація це ще один термін , ще одна послуга - і саме клієнт має її потрібність визначати . Так вище писали про якісь проблеми з відключенням- я вірю....те саме було на початку в Укргазі .після численних матюків в адресу банки - кнопку зробили доступною клієнту до управління
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:47
Amethyst та ну звісно )..знаємо ,що потрібно слідкувати за смузістами пильно
Додано: Сер 22 лют, 2023 20:57
Неет, не "клиент выбирает срок", а "клиент имеет возможность поменять срок с умолчательных 12 месяцев на какой-то другой". Клиент точно так же имеет возможность поменять пролонгацию с умолчательно разрешённой на другую. Так что все выборы сделаны в одном стиле. Да, можно было бы организовать в стиле, что клиент обязан по каждому пункту явно указать что ему надо и никаких умолчаний. Но пока не так. Тем не менее, у клиента всё ещё есть вариант уйти в другой банк, которому "дорога репутация" и он заставляет каждого всё указывать явно
И да, писали про проблемы отключения уже после того, как депозит заключён, а это уже совсем другая возможность. Я бы для "сохранения репутации" её не давал: заключён на определённых условиях, так заключён. А то что это за бардак, нестабильность и несолидность?
Додано: Сер 22 лют, 2023 21:23
"Розширений ++" це тариф послуг за кредитною карткою. Можливість прискореного розгляду заяв банком на компенсацію, в разі несанкціонованого використання картки третіми особами та розгляду заяв на прощення заборгованості за кредитною карткою та інше.
Більше інформації по тарифам послуг, як завжди, маємо в БЗ:
/капітан Підтримка, Ярослав
Додано: Чет 23 лют, 2023 11:27
яким це чином я сам собі відповів? ви вчитайтеся в те що я вам кажу.
я вам кажу що банк по замовчуванню ставить:
1. строк договору 12 місяців
2. пролонгація ввімкнено
чому ви не галасуєте чому банк ставить 12 місяців по замовчуванню коли вам потрібно наприклад 3 місяці і галасуєте коли банк по замовчуванню вмикає пролонгацію хоча вона вам не потрібна?
я просто змінюю перше і друге і в мене не виникає "негодование".
чому у вас воно виникає лише по другому пункту?
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:17
Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.
Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день. Якщо звертаєтесь в п'ятницю, то вже в середу можна отримати готівку
Якщо 5й день це вихідний, то бронюємо на наступний робочий день
^Ваші форумні помічники
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:23
якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?
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