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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645>

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Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:01

Re: Sense Bank

Кто в курсе шо це таке https://minfin.com.ua/ua/company/alfa-b ... ew/317622/

Так. Якщо бажаєте повернути тариф обслуговування, яким ви користувалися до встановлення тарифу «Розширений ++»:
— зверніться до онлайн-чату або відеочату в Sense SuperApp;
— зателефонуйте до контакт-центру 0 800 50 20 50."
vpchelko
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:10

Re: Sense Bank

Комфорт ФГВФО для виплат зараз оформлюють?
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:29

Re: Sense Bank

2XL написав:Комфорт ФГВФО для виплат зараз оформлюють?
Нет, и те которые выпускались ранее по окончании срока карты переводились на вайт
Chicheva
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:45

  mephala написав:
  -VICTOR- написав: автопролонгація повинна ввімкнутись тільки в тому випадку якщо клієнт до цієї дії приклався...а не ви йому "сервіс" надаєте якщо він всі пункти не продивися...


а чому саме повинно бути вимкнено по замовчуванню?
якщо банк надає можливість керування цією опцією не розумію в чому складність вимкнути.
коли банк по замовчуванню вам пропонує 12 місяців для депозиту ви ж не галасуєте а просто змінюєте строк на той який вам потрібний...

так ви самі собі відповіли...) клієнт а не банк вибирає строк , пролонгація це ще один термін , ще одна послуга - і саме клієнт має її потрібність визначати . Так вище писали про якісь проблеми з відключенням- я вірю....те саме було на початку в Укргазі .після численних матюків в адресу банки - кнопку зробили доступною клієнту до управління
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:47

Amethyst та ну звісно )..знаємо ,що потрібно слідкувати за смузістами пильно :D
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 20:57

  -VICTOR- написав:
  mephala написав:коли банк по замовчуванню вам пропонує 12 місяців для депозиту ви ж не галасуєте а просто змінюєте строк на той який вам потрібний...

так ви самі собі відповіли...) клієнт а не банк вибирає строк , пролонгація це ще один термін , ще одна послуга - і саме клієнт має її потрібність визначати . Так вище писали про якісь проблеми з відключенням- я вірю....те саме було на початку в Укргазі .після численних матюків в адресу банки - кнопку зробили доступною клієнту до управління

Неет, не "клиент выбирает срок", а "клиент имеет возможность поменять срок с умолчательных 12 месяцев на какой-то другой". Клиент точно так же имеет возможность поменять пролонгацию с умолчательно разрешённой на другую. Так что все выборы сделаны в одном стиле. Да, можно было бы организовать в стиле, что клиент обязан по каждому пункту явно указать что ему надо и никаких умолчаний. Но пока не так. Тем не менее, у клиента всё ещё есть вариант уйти в другой банк, которому "дорога репутация" и он заставляет каждого всё указывать явно :mrgreen:

И да, писали про проблемы отключения уже после того, как депозит заключён, а это уже совсем другая возможность. Я бы для "сохранения репутации" её не давал: заключён на определённых условиях, так заключён. А то что это за бардак, нестабильность и несолидность?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 21:23

  vpchelko написав:Кто в курсе шо це таке https://minfin.com.ua/ua/company/alfa-b ... ew/317622/

Так. Якщо бажаєте повернути тариф обслуговування, яким ви користувалися до встановлення тарифу «Розширений ++»:
— зверніться до онлайн-чату або відеочату в Sense SuperApp;
— зателефонуйте до контакт-центру 0 800 50 20 50."

"Розширений ++" це тариф послуг за кредитною карткою. Можливість прискореного розгляду заяв банком на компенсацію, в разі несанкціонованого використання картки третіми особами та розгляду заяв на прощення заборгованості за кредитною карткою та інше.
Більше інформації по тарифам послуг, як завжди, маємо в БЗ: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 8516332434 :wink:
/капітан Підтримка, Ярослав 8)
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 11:27

  -VICTOR- написав:так ви самі собі відповіли...) клієнт а не банк вибирає строк , пролонгація це ще один термін , ще одна послуга - і саме клієнт має її потрібність визначати . Так вище писали про якісь проблеми з відключенням- я вірю....те саме було на початку в Укргазі .після численних матюків в адресу банки - кнопку зробили доступною клієнту до управління


яким це чином я сам собі відповів? ви вчитайтеся в те що я вам кажу.
я вам кажу що банк по замовчуванню ставить:
1. строк договору 12 місяців
2. пролонгація ввімкнено
чому ви не галасуєте чому банк ставить 12 місяців по замовчуванню коли вам потрібно наприклад 3 місяці і галасуєте коли банк по замовчуванню вмикає пролонгацію хоча вона вам не потрібна?
я просто змінюю перше і друге і в мене не виникає "негодование".
чому у вас воно виникає лише по другому пункту?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:17

Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.

Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день. Якщо звертаєтесь в п'ятницю, то вже в середу можна отримати готівку :wink:

Якщо 5й день це вихідний, то бронюємо на наступний робочий день

^Ваші форумні помічники
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:23

  Sense Bank написав:Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.

Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день. Якщо звертаєтесь в п'ятницю, то вже в середу можна отримати готівку :wink:

Якщо 5й день це вихідний, то бронюємо на наступний робочий день

^Ваші форумні помічники


якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?
mephala
 
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