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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:38
Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
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Arien
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39
mephala написав: Sense Bank написав:
Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.
Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день. Якщо звертаєтесь в п'ятницю, то вже в середу можна отримати готівку
Якщо 5й день це вихідний, то бронюємо на наступний робочий день
^Ваші форумні помічники
якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?
Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)
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ukr0014959
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Додано: Чет 23 лют, 2023 14:46
Таки банк умудрился меня постричь.
Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.
Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!
Накуя спрашиваеться накие приколы?
Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?
Могу видео записать.
Востаннє редагувалось vpchelko
в Чет 23 лют, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:06
ukr0014959 написав: mephala написав:
якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?
Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)
Було б чудово, але поки що ні
Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні
^Богдан
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07
Arien написав:
Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
Думаємо про це, але поки що є деякі технічні складнощі зі сторони партнера, тому терміни обіцяти не будемо
^Богдан
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Sense Bank
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:16
vpchelko написав:
Таки банк умудрился меня постричь.
Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.
Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!
Накуя спрашиваеться накие приколы?
Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?
Могу видео записать.
Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.
З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua
, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно
^Богдан
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Sense Bank
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Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21
Sense Bank написав:
Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.
З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua
, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно
^Богдан
Можно оплатить до пересчета комисии - все кнопки активны!
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vpchelko
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