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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 642643644645

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.7 5 63
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
7
2- Погане. Некомпетентне.
6%
4
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
10
4- Добре. Як і повинно бути.
38%
24
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
18
Всього голосів : 63
Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:38

Re: Sense Bank

Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
Arien
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39

  mephala написав:
  Sense Bank написав:Добрий день! Прийшли до вас з гарною новиною, на яку багато хто чекав.

Від сьогодні готівку в будь-якій валюті можна забронювати на 5й календарний день. Якщо звертаєтесь в п'ятницю, то вже в середу можна отримати готівку :wink:

Якщо 5й день це вихідний, то бронюємо на наступний робочий день

^Ваші форумні помічники


якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?



Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 14:46

Re: Sense Bank

Таки банк умудрился меня постричь.

Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.

Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!

Накуя спрашиваеться накие приколы?

Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?

Могу видео записать.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 23 лют, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
vpchelko
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:06

  ukr0014959 написав:
  mephala написав:
якщо це депозитні кошти то замовлення можна робити за 5 днів до завершення?



Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)


Було б чудово, але поки що ні :( Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07

  Arien написав:Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?

Думаємо про це, але поки що є деякі технічні складнощі зі сторони партнера, тому терміни обіцяти не будемо ;)

^Богдан
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11485
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:16

  vpchelko написав:Таки банк умудрился меня постричь.

Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.

Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!

Накуя спрашиваеться накие приколы?

Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?

Могу видео записать.


Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.

З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно

^Богдан
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.

З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно

^Богдан


Можно оплатить до пересчета комисии - все кнопки активны!
vpchelko
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