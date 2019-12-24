Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:38
Re: Sense Bank
Ув. офпред, а не планируется ли повтор акции 5% орехов для сети аптек Доброго дня?
Или, возможно, какой-то другой популярной сети: Бажаемо здоровья, АНЦ?
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:39
Робите таке покращення і маєте 2 клієнтів на конветр депо кожен місяць)
Додано: Чет 23 лют, 2023 14:46
Re: Sense Bank
Таки банк умудрился меня постричь.
Создал шаблон для перевода с карты Хамелион (как дебетка используеться) на карту Монобанка.
Тыкаю шаблон - жму оплатить - бегло смотрю комиссия 0, жму переказаты - опа комиссия 55грн.
Проверяю - по умолчанию подставляет кредиткую карту - а не ту с которой шаблон рисовался! - действительно после нажатия оплатить - некоторое время висит комиссия 0 грн!, но через время происходит пересчет, но нажать "переказаты" кнопочку можно и до просчета комиссии!
Накуя спрашиваеться накие приколы?
Будем как-то решать это? Или дальше будет расчет на ЛОХА?
Могу видео записать.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 23 лют, 2023 15:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:06
Було б чудово, але поки що ні Однак вже набагато швидше, ніж раніше, враховуючи не тільки зменшення з 10 до 5 днів, а і перехід з робочих на календарні
^Богдан
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:07
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:16
Шаблон не прив'язаний до конкретної картки, тому і є вибір з якої оплатити. Якщо перетягнути рахунок на шаблон, то оплата буде саме з нього.
З приводу комісії дуже дивно, що не підтягнулася інформація одразу. Оскільки перевірили щойно на 2х пристроях оновлення відбувається дуже швидко + якщо інтернет нестабільний і завантажується довше кнопка підтвердження переказу має бути неактивною, поки комісія не розрахується. Можливо, зможете відправити запис екрану нам на пошту help@sensebank.com.ua, якщо зараз така ж проблема відтвориться? Проводити переказ остаточно не потрібно
^Богдан
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:21
Re: Sense Bank
Отправил видео на help@sensebank.com.ua — 51 секунда заходим в переказ на картку, видим комиссию 0 грн, 51 секунда нажимаем кнопку переказаты, и только на 53 секунду отображается комиссия в 15 гривен, но перевод проводиться без дальшейшего участия пользователя.
Востаннє редагувалось vpchelko в Чет 23 лют, 2023 15:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:34
Re: Sense Bank
Богдане а можете поцiкавитись у ваших спецiалiстiв з органiзацiї готвкового обiгу - чому саме такi термiни? Адже як фаxiвець з цього питання я вiдверто заявляю, що за нормальної органiзацiї процесу для пiдкрiплення готiвкою будь-якого вiддiлення банку на неокупованiй територiї України треба максимум 48 годин. Це з моменту отримання заявки клiєнта до видачi йому готiвки. Так можливi форсмажори - на кшталт коли через заметiль бувало закривали дорогу на Закарпаття. Але то трапляється вкрай рiдко, а тому в нормально працюючому банку - 3 робочi днi на заявку це вже дуже довго - ви ж по сутi берете собi 5 (10 то взагалi було за межею добра та зла). Лише одна причина може бiльш менш достовiрно пояснити збiльшення необхiдного банку часового лагу для видачi готiвки клiєнтам - це погiршення його фiнансового стану та проблеми з лiквiднiстю. Вибачте але по iншому пояснити такi вашi танцi з бубном (термiном заявки) в мене не виходить. Хоча ще є одна причина - бардак та вiдсутнiсть нормально врегульованих внутрiшнiх процесiв у пiдроздiлi банку який займається органiзацiєю готiвкового обiгу. Втiм ранiше цей пiдроздiл у вас працював достатньо якiсно - i не думаю що якicть його роботи могла рiзко погiршитись. Тому виходить так, що лишається фiн.стан з лiквiднiстю. ;(
Додано: Чет 23 лют, 2023 15:54
там есть маленькое колесико которое крутится. так вот нужно ждать пока оно открутится и только тогда выведет инфу про комис.
дружелюбности в таком интерфейсе ноль целых ноль десятых канеш но тем не менее типа не молча считают комис.
хотя по нормальному кнопка оплатить ДОЛЖНА быть заблокирована до окончания расчета комиса.
Додано: Чет 23 лют, 2023 16:17
Re: Sense Bank
Кнопка "переказаты" должна быть не активна, по другому быть не должно!
1ый раз я вообще успел нажать "переказаты" до того, как колесико начало крутиться - я вообще не ожидал подвоха.
Тут очевидный косяк в приложении. Должны исправить, и комиссию вернуть.
|